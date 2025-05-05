В США возник кризис между исполнительной властью и судьями, которые начали прямо указывать юристам Минюста на «некачественную работу»

Судьи, включая назначенных самим Трампом, критикуют заявления и поведение должностных лиц администрации, обвиняя их в неподчинении судебным приказам, предоставлении слабых доказательств, неадекватных ответах на вопросы и даже в поведении, сравнимом с капризами малышей.

Фото: nyt.com

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Юристы Министерства юстиции США, защищающие политику администрации президента Дональда Трампа, сталкиваются с нарастающей критикой и раздражением федеральных судей. Это свидетельствует об углубляющемся конфликте между исполнительной властью и судами, рассматривающими агрессивное использование властных полномочий. Защищаясь от более чем 200 исков, оспаривающих инициативы президента Трампа, государственные юристы Минюста США получают выговоры прямо с судейской скамьи, пишет The Washington Post.

Судьи, назначенные президентами от обеих партий, критикуют заявления и поведение должностных лиц администрации, обвиняя их в неподчинении судебным приказам, предоставлении слабых доказательств, неадекватных ответах на вопросы и даже в поведении, сравнимом с капризами малышей. Дела касаются исков, оспаривающих все – от стремления Трампа усилить депортации до попыток наказать юридические фирмы. Большинство дел находятся на ранних стадиях, но сопротивление судей указывает на разрыв с традиционной благосклонностью к аргументам государственных юристов.

«Уважение, которое судьи оказывали юристам главного офиса Минюста, испаряется», – отметил Джон Э. Джонс III, бывший федеральный судья в Пенсильвании, назначенный президентом Джорджем Бушем. По его словам, юристы Минюста «в значительной степени утратили доверие».

На слушании в Вашингтоне на прошлой неделе по делу о юридических фирмах федеральный окружной судья Джон Д. Бейтс выразил недовольство ответами юриста Минюста, заявив: «Ох, дайте мне передохнуть».

Судья Берил А. Хауэлл признала действия Трампа против одной из юридических фирм неконституционными, отметив, что юрист Ричард Лоусон «не смог предоставить основные детали» о санкциях.

В Вирджинии судья Леони М. Бринкем в марте высмеяла доказательства по иммиграционному делу, где пару обвиняли в принадлежности к банде. «Я ожидаю от правительства большего, чем такая некачественная работа», – заявила она, добавив, что в уголовном деле она бы «выгнала юриста из кабинета». Позднее пару задержали в Техасе для депортации на тех же основаниях, но судья Дэвид Брионес в Эль-Пасо распорядился об их освобождении, обвинив власти в «расточительстве судебных ресурсов».

С начала президентства Трампа подано более 200 исков против его инициатив, и суды вынесли свыше 100 временных блокирующих решений. Трамп и его союзники призывали к импичменту некоторых судей, называя их «активистами» и «либералами», превышающими полномочия. «Наши дела не все судьи справедливо рассматривают», – заявил Трамп в интервью ABC News, ранее обвиняя оппонентов в «радикальном левом безумии» и работе на «сфальсифицированную систему».

Однако критика исходит от судей, назначенных как республиканцами, так и демократами, включая самого Трампа, что указывает на проблемы с доказательствами и аргументами Минюста, а не на судебный активизм.

Судья Терри А. Даути, назначенный Трампом, в апреле запланировал слушание, подозревая, что администрация депортировала 2-летнего гражданина США «без должного соблюдения процесса».

Юристы Минюста порой признавали, что не могут ответить на базовые вопросы, включая детали санкций против юридических фирм.

Критика судей заметна и в четырех делах о санкциях против юридических фирм, большинство которых временно заблокированы. Судья Хауэлл выразила раздражение из-за ответа администрации на ее указание по делу фирмы Perkins Coie, назвав реакцию генпрокурора Пэм Бонди и директора Офиса управления и бюджета Расселла Воута «истерикой, достойной трехлетнего ребенка».

Бывший судья Джонс отметил, что судьи, ограниченные кодексами поведения, не могут публично отвечать на критику администрации, но выражают позицию через свои решения. «Судьи все чаще делают это», – подчеркнул он.

Автор: Наталя Мамченко

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