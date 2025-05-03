Федеральная судья отменила указ Трампа о наказании юридической фирмы Perkins Coie, которая представляла клиентов-оппонентов Трампа

Судья считает, что действия Трампа являются неконституционными.

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Федеральная судья отменила приказ президента США Дональда Трампа, направленный против юридической фирмы Perkins Coie, заявив, что его действия были неконституционной попыткой наказать фирму за то, что она брала клиентов и дела, которые ему не нравятся. Это решение стало первым случаем, когда судья окончательно заблокировал один из указов Трампа, направленных против юридической фирмы, сообщает The Washington Post.

«Ни один американский президент ранее не издавал исполнительных указов, подобных тому, который является предметом данного судебного разбирательства, направленных против известной юридической фирмы посредством враждебных действий», — написала федеральная судья Берил А. Хауэлл в 102-страничном решении. Это дело, по её словам, «является беспрецедентной атакой» на значение независимой адвокатуры.

Неизвестно, планирует ли администрация Трампа обжаловать решение Хауэлл. Белый дом и Министерство юстиции не ответили на запросы The Washington Post о комментариях.

Как пишет издание, Трамп издал несколько указов, которыми наказывал известные юридические фирмы, связанные с его предполагаемыми оппонентами. Он распорядился лишить эти фирмы государственных контрактов, а их сотрудникам запрещалось входить в правительственные здания, взаимодействовать с государственными чиновниками или быть принятыми на государственную службу.

Отмечается, что Perkins Coie стала первой из четырёх юридических фирм, подавших иск, оспаривая действия Трампа. Судьи как минимум временно заблокировали большинство карательных мер Трампа против этих фирм; все они добиваются полного отмены его указов.

Ещё девять влиятельных юридических фирм, стараясь избежать гнева Трампа, заключили соглашения с его администрацией. Эти фирмы, среди которых некоторые из самых богатых в стране, обязались выполнить почти 1 миллиард долларов бесплатной работы в интересах целей, поддерживаемых администрацией, включая помощь ветеранам.

Как пишет The Washington Post, фирмы, заключившие соглашения, в некоторых случаях заявляли, что это было необходимо для продолжения их деятельности, и несколько из них отмечали, что администрация не будет решать, какими делами они занимаются. Адвокаты из фирм — в том числе и тех, кто заключил соглашения — высказывали скепсис по поводу таких заявлений. Тем временем Трамп хвастался этими соглашениями, намекая, что намерен привлечь фирмы к решению других вопросов, включая торговые переговоры.

Perkins Coie и другие фирмы, оспаривающие указы Трампа в суде — WilmerHale, Jenner & Block и Susman Godfrey — получили мощную поддержку юридического сообщества, сотни других фирм и адвокатов поддержали их усилия.

В случае с Perkins Coie Трамп обвинил фирму в «нечестной и опасной деятельности» и указал на то, что она представляла интересы предвыборной кампании Хиллари Клинтон, его оппонентки на президентских выборах 2016 года.

Фирма заявила в судебных документах, что наказание со стороны Трампа ставит под прямую и неминуемую угрозу её способность представлять клиентов и оставаться в бизнесе.

В заявлении Perkins Coie говорится, что решение федеральной судьи «подтверждает основные конституционные свободы, которые дороги всем американцам, включая свободу слова, надлежащую правовую процедуру и право выбирать адвоката без страха мести».

Ранее Хауэлл выражала глубокий скепсис в отношении указа Трампа против фирмы. В марте она временно заблокировала часть его наказаний, заявив во время слушаний: «От этого мурашки по коже».

В своём решении, опубликованном в пятницу, Хауэлл подробно раскритиковала указ Трампа.

«Это действие основано на пьесе, столь же древней, как и Шекспир», — сказала Хауэлл, — «который написал фразу: "Первое, что мы сделаем, — убьём всех юристов"».

Хауэлл заявила, что Трамп нацелился на фирму из-за того, что она представляла клиентов, которые ему не нравились, или лиц, оспаривавших его действия, среди прочего.

«Это — неконституционная месть и дискриминация по убеждениям, просто и ясно», — написала она.

Министерство юстиции защищало указ Трампа — и его действия против других юридических фирм — как законные. Министерство также заявило, что иск Perkins Coie создаёт риск ограничения свободы слова Трампа и стремилось прекратить рассмотрение дела.

Ричард Лоусон, адвокат Министерства юстиции, защищавший указы против фирм, выступил перед Хауэлл в суде на прошлой неделе и заявил, что фирмы не подвергаются репрессиям.

«Я не считаю это наказанием», — сказал он Хауэлл относительно указа в отношении Perkins Coie.

После того как в марте Хауэлл заблокировала части указа Трампа в отношении Perkins Coie, она обязала генерального прокурора Пэм Бонди и директора Управления по вопросам бюджета Рассела Воґта направить уведомление другим федеральным агентствам.

Бонди и Воґт выполнили указание и в меморандуме включили комментарии, в которых назвали её приказ «ошибочным», а действия фирмы — «нечестными и опасными».

Во время слушаний на прошлой неделе Хауэлл резко раскритиковала эти высказывания и назвала их «своего рода истерикой».

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