Федеральна суддя скасувала указ Трампа про покарання юридичної фірми Perkins Coie, яка представляла клієнтів-опонентів Трампа

Суддя вважає, що дії Трампа є неконституційними.

Фото: Annabelle Gordon/For The Washington Post

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Федеральна суддя скасувала наказ президента США Дональда Трампа, спрямований проти юридичної фірми Perkins Coie, заявивши, що його дії були неконституційною спробою покарати фірму за те, що вона брала клієнтів і справи, які йому не подобаються. Це рішення стало першим випадком, коли суддя остаточно заблокував один із указів Трампа, спрямованих проти юридичної фірми, повідомляє The Washington Post.

«Жоден американський президент раніше не видавав виконавчих указів, подібних до того, що є предметом цього судового процесу, які були спрямовані проти відомої юридичної фірми шляхом ворожих дій», — написала федеральна суддя Беріл А. Хауелл у 102-сторінковій ухвалі. Ця справа, за її словами, «є безпрецедентною атакою» на важливість незалежної адвокатури.

Невідомо, чи планує адміністрація Трампа оскаржити рішення Хауелл. Білий дім і Міністерство юстиції не відповіли на запити The Washington Post про коментарі.

Як пише видання, Трамп видав кілька указів, якими карає відомі юридичні фірми, пов’язані з його передбачуваними опонентами. Він наказав позбавити ці фірми державних контрактів, а їхнім співробітникам заборонялося входити до урядових будівель, взаємодіяти з державними чиновниками або бути найнятими на державні посади.

Зазначається, що Perkins Coie стала першою з чотирьох юридичних фірм, які подали позов, оскаржуючи дії Трампа. Судді щонайменше тимчасово заблокували більшість каральних заходів Трампа проти цих фірм; усі вони прагнуть повного скасування його указів.

Ще дев’ять впливових юридичних фірм, намагаючись уникнути гніву Трампа, уклали угоди з його адміністрацією. Ці фірми, серед яких деякі з найбагатших у країні, зобов’язалися виконати майже 1 мільярд доларів безоплатної роботи для цілей, які підтримує адміністрація, включаючи допомогу ветеранам.

Як пише The Washington Pos, фірми, які уклали угоди, у деяких випадках заявляли, що це було необхідно для продовження їхньої діяльності, й кілька з них зазначали, що адміністрація не вирішуватиме, якими справами вони займаються. Адвокати з фірм — зокрема й тих, що уклали угоди — висловлювали скептицизм щодо таких заяв. Тим часом Трамп хвалився цими угодами, натякаючи, що має намір залучити фірми до вирішення інших питань, зокрема торгових переговорів.

Perkins Coie та інші фірми, які оскаржують укази Трампа в суді — WilmerHale, Jenner & Block та Susman Godfrey — отримали потужну підтримку юридичної спільноти, сотні інших фірм і адвокатів підтримали їхні зусилля.

У випадку з Perkins Coie Трамп звинуватив фірму в «нечесній та небезпечній діяльності» та вказав на те, що вона представляла інтереси передвиборчої кампанії Хілларі Клінтон, його опонента на президентських виборах 2016 року.

Фірма заявила в судових документах, що покарання з боку Трампа ставить під пряму й неминучу загрозу її здатність представляти клієнтів і залишатися в бізнесі.

У заяві Perkins Coie сказано, що рішення федеральної судді «підтверджує основні конституційні свободи, якими дорожать усі американці, включаючи свободу слова, належну правову процедуру та право обирати адвоката, не побоюючись відплати».

Раніше Хауелл висловлювала глибокий скепсис щодо указу Трампа проти фірми. У березні вона тимчасово заблокувала частину його покарань, заявивши під час слухань: «Від цього по спині пробігає холодок».

У своїй ухвалі, оприлюдненій у п’ятницю, Хауелл детально розкритикувала указ Трампа.

«Ця дія заснована на п'єсі, яка так само стара, як Шекспір», - сказала Хауелл, - «який написав фразу: "Перше, що ми зробимо, - вб'ємо всіх юристів».

Хауелл заявила, що Трамп націлився на фірму через те, що вона представляла клієнтів, які йому не подобались, або осіб, які оскаржували його дії, серед іншого.

«Це — неконституційна помста та дискримінація за переконаннями, просто і ясно», — написала вона.

Міністерство юстиції захищало указ Трампа — та його дії проти інших юридичних фірм — як законні. Міністерство також заявило, що позов Perkins Coie створює ризик обмеження свободи слова Трампа і прагнуло припинити розгляд справи.

Річард Лоусон, адвокат Міністерства юстиції, який захищав укази проти фірм, виступив перед Хауелл у суді минулого тижня й заявив, що фірми не зазнають репресій.

«Я не вважаю це покаранням», — сказав він Хауелл щодо указу стосовно Perkins Coie.

Після того, як у березні Хауелл заблокувала частини указу Трампа щодо Perkins Coie, вона зобов’язала генеральну прокурорку Пем Бонді та директора Управління з питань бюджету Рассела Воґта надіслати повідомлення іншим федеральним агентствам.

Бонді та Воґт виконали вказівку й у меморандумі включили коментарі, в яких назвали її наказ «помилковим», а дії фірми — «нечесними та небезпечними».

Під час слухання минулого тижня Хауелл різко розкритикувала ці висловлювання й назвала їх «своєрідною істерикою».

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