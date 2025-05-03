США підготували нові санкції проти Росії, щоб посилити тиск під час переговорів, — Reuters

Серед потенційних об’єктів, які можуть попасти під нові санкції є державний енергетичний гігант «Газпром».

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Американські чиновники завершили підготовку нового пакета економічних санкцій, спрямованих на ключові сектори російської економіки, включаючи енергетику та фінанси. Метою цих заходів є посилення тиску на Москву у контексті мирних переговорів щодо України. Проте наразі невідомо, чи схвалить ці санкції президент Дональд Трамп. Про це пише Reuters.

За інформацією Reuters, новий пакет санкцій передбачає обмеження проти таких компаній, як «Газпром» та великі компанії, що працюють у сферах природних ресурсів і банківської справи, зазначив один із представників адміністрації.

«Рада національної безпеки США намагається узгодити набір більш жорстких заходів проти Росії. Це рішення має затвердити Трамп», – сказав співрозмовник агенства.

Нагадаємо, сенатор Ліндсі Грем заявив про широку підтримку законопроекту, який передбачає запровадження жорстких економічних санкцій проти Росії та 500% мита на імпорт з країн, які співпрацюють з нею.

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