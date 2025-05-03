США подготовили новые санкции против России, чтобы усилить давление во время переговоров, — Reuters

Среди потенциальных объектов, которые могут попасть под новые санкции, является государственный энергетический гигант «Газпром».

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Американские чиновники завершили подготовку нового пакета экономических санкций, направленных на ключевые сектора российской экономики, включая энергетику и финансы. Целью этих мер является усиление давления на Москву в контексте мирных переговоров по Украине. Однако пока неизвестно, одобрит ли эти санкции президент Дональд Трамп. Об этом пишет Reuters.

По информации Reuters, новый пакет санкций предусматривает ограничения против таких компаний, как "Газпром" и крупные компании, работающие в сферах природных ресурсов и банковского дела, отметил один из представителей администрации.

"Совет национальной безопасности США пытается согласовать набор более жестких мер против России. Это решение должно утвердить Трамп", – сказал собеседник агентства.

Напомним, сенатор Линдси Грэм заявил о широкой поддержке законопроекта, который предусматривает введение жестких экономических санкций против России и 500%-ные пошлины на импорт из стран, сотрудничающих с ней.

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