Практика судов
  1. В мире

США подготовили новые санкции против России, чтобы усилить давление во время переговоров, — Reuters

08:40, 3 мая 2025
Среди потенциальных объектов, которые могут попасть под новые санкции, является государственный энергетический гигант «Газпром».
США подготовили новые санкции против России, чтобы усилить давление во время переговоров, — Reuters
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Американские чиновники завершили подготовку нового пакета экономических санкций, направленных на ключевые сектора российской экономики, включая энергетику и финансы. Целью этих мер является усиление давления на Москву в контексте мирных переговоров по Украине. Однако пока неизвестно, одобрит ли эти санкции президент Дональд Трамп. Об этом пишет Reuters.

По информации Reuters, новый пакет санкций предусматривает ограничения против таких компаний, как "Газпром" и крупные компании, работающие в сферах природных ресурсов и банковского дела, отметил один из представителей администрации.

"Совет национальной безопасности США пытается согласовать набор более жестких мер против России. Это решение должно утвердить Трамп", – сказал собеседник агентства.

Напомним, сенатор Линдси Грэм заявил о широкой поддержке законопроекта, который предусматривает введение жестких экономических санкций против России и 500%-ные пошлины на импорт из стран, сотрудничающих с ней.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США рф санкции Украина война переговоры

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Федор Вениславский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о Космических силах в структуре ВСУ

Помимо Сухопутных войск, Воздушных и Военно-Морских Сил депутаты предлагают ввести такой вид, как Космические Силы.

Суды в Казахстане присылают сторонам прогноз о том, будет ли удовлетворен их иск, сделанный с помощью ИИ

С помощью прогноза от судьи стороны получают ясное представление о перспективах их дела.

За незаконное перемещение детей будет предусмотрено до 12 лет лишения свободы – парламент принял законопроект за основу

Верховная Рада приняла за основу законопроект, которым за незаконное перемещение, неоправданную задержку репатриации, а также вербовку детей предлагается наказывать лишением свободы до 12 лет.

УПК не предусматривает приостановления судебного производства в случае мобилизации адвоката – Верховный Суд

Уголовный процессуальный кодекс предусматривает приостановление судебного производства только в случаях, когда мобилизован обвиняемый, однако это положение не распространяется на мобилизацию защитника, указал Верховный Суд.

Ненадлежащее поведение и неосмотрительность лишают права на восстановление процессуального срока – Верховный Суд

Лицо, указавшее электронный адрес в процессуальных документах, считается уведомленным о судебных решениях, отправленных по этому адресу, независимо от фактического ознакомления, поскольку на него возлагается обязанность проявлять процессуальную осмотрительность.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Стефанчук
    Микола Стефанчук
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Бакуліна
    Світлана Бакуліна
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Оксана Бірса
    Оксана Бірса
    голова Дніпровського районного суду міста Києва