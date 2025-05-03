Госдеп США одобрил продажу Украине услуг по обучению и поддержке F-16 на сумму $310 млн

Теперь решение должно одобрить Конгресс США.

Фото: Vitalii Nosach / Global Images Ukraine via Getty Images

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Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Украине учебно-тренировочного и технического оборудования для истребителей F-16 на сумму 310 миллионов долларов. Об этом сообщает Управление военного сотрудничества министерства обороны США.

Отмечается, что правительство Украины обратилось с просьбой приобрести оборудование и услуги для поддержки украинских самолетов F-16.

Предполагается, что контракт будет включать: модификацию и модернизацию самолетов; обучение персонала, связанное с эксплуатацией, техническим обслуживанием и поддержкой; запасные запчасти; а также снабжение и поддержание секретного и несекретного программного обеспечения.

"Эта предлагаемая продажа будет поддерживать внешнеполитические цели и задачи национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности страны-партнера, которая является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - говорится в сообщении.

Указано, что пакет должен улучшить способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам, гарантировать эффективную подготовку украинских пилотов и повысить оперативную совместимость с США.

Теперь решение Госдепа должно быть одобрено Конгрессом США.

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