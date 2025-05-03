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Держдеп США схвалив продаж Україні послуг з навчання та підтримки F-16 на суму $310 млн

08:27, 3 травня 2025
Тепер рішення має схвалити Конгрес США.
Держдеп США схвалив продаж Україні послуг з навчання та підтримки F-16 на суму $310 млн
Фото: Vitalii Nosach / Global Images Ukraine via Getty Images
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Державний департамент США схвалив потенційний продаж Україні навчально-тренувального та технічного обладнання для винищувачів F-16 на суму 310 мільйонів доларів. Про це повідомляє Управління воєнного співробітництва міністерства оборони США.

Зазначається, що уряд України звернувся з проханням придбати обладнання та послуги для підтримки українських літаків F-16.

Передбачається, що цей контракт включатиме: модифікацію та модернізацію літаків; навчання персоналу, пов’язане з експлуатацією, технічним обслуговуванням та підтримкою; запасні запчастини; а також постачання та підтримку секретного та несекретного програмного забезпечення.

"Цей пропонований продаж підтримуватиме зовнішньополітичні цілі та завдання національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі", - сказано в повідомленні.

Вказується, що пакет має поліпшити здатність України протистояти поточним і майбутнім загрозам, гарантувати ефективну підготовку українських пілотів і підвищити оперативну сумісність зі США. 

Тепер рішення Держдепу має схвалити Конгрес США.

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США Україна

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