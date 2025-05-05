В США виникла криза між виконавчою владою та суддями, які почали прямо вказувати юристам Мін’юсту на «неякісну роботу»

Судді, включно з призначеними самим Трампом, критикують заяви та поведінку посадовців адміністрації, звинувачуючи їх у невиконанні судових наказів, поданні слабких доказів, неадекватних відповідях на запитання та навіть у поведінці, порівнянній із примхами малюків.

Фото: nyt.com

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Юристи Міністерства юстиції США, які захищають політику адміністрації президента Дональда Трампа, стикаються з дедалі більшою критикою та роздратуванням федеральних суддів. Це свідчить про поглиблення конфлікту між виконавчою владою та судами, які розглядають агресивне використання владних повноважень. Захищаючись від понад 200 позовів, що оскаржують ініціативи президента Трампа, державні юристи Мін’юсту США отримують догани прямо з суддівської лави, пише The Washington Post.

Судді, призначені президентами від обох партій, критикують заяви та поведінку посадовців адміністрації, звинувачуючи їх у невиконанні судових наказів, поданні слабких доказів, неадекватних відповідях на запитання та навіть у поведінці, порівнянній із примхами малюків. Справи стосуються позовів, що оскаржують усе – від прагнення Трампа посилити депортації до спроб покарати юридичні фірми. Більшість справ перебувають на ранніх стадіях, але опір суддів вказує на розрив із традиційною прихильністю до аргументів державних юристів.

«Повага, яку судді виявляли до юристів головного офісу Мін’юсту, зникає», – зазначив Джон Е. Джонс III, колишній федеральний суддя в Пенсільванії, призначений президентом Джорджем Бушем. За його словами, юристи Мін’юсту «значною мірою втратили довіру».

На слуханні у Вашингтоні минулого тижня щодо справи про юридичні фірми федеральний окружний суддя Джон Д. Бейтс висловив незадоволення відповідями юриста Мін’юсту, заявивши: «Ох, дайте мені перепочити».

Суддя Берил А. Хауелл визнала дії Трампа проти однієї з юридичних фірм неконституційними, зазначивши, що юрист Річард Лоусон «не зміг надати основні деталі» щодо санкцій.

У Вірджинії суддя Леоні М. Брінкема у березні висміяла докази у справі про імміграцію, де пару звинуватили у приналежності до банди. «Я очікую від уряду більшого, ніж така неякісна робота», – заявила вона, додавши, що в кримінальній справі вона б «вигнала юриста з кабінету». Згодом пару затримали в Техасі для депортації на тих самих підставах, але суддя Девід Бріонес в Ель-Пасо розпорядився про їх звільнення, звинувативши владу у «марнотратстві судових ресурсів».

Від початку президентства Трампа подано понад 200 позовів проти його ініціатив, і суди винесли понад 100 тимчасових блокуючих рішень. Трамп та його союзники закликали до імпічменту деяких суддів, називаючи їх «активістами» та «лібералами», які перевищують повноваження. «Наші справи не всі судді справедливо розглядають», – заявив Трамп в інтерв’ю ABC News, раніше звинувачуючи опонентів у «радикальному лівому божевіллі» та роботі на «сфальсифіковану систему».

Однак критика надходить від суддів, призначених як республіканцями, так і демократами, включно з самим Трампом, що вказує на проблеми з доказами та аргументами Мін’юсту, а не на суддівський активізм.

Суддя Террі А. Дауті, призначений Трампом, у квітні запланував слухання, підозрюючи, що адміністрація депортувала 2-річного громадянина США «без належного дотримання процесу».

Юристи Мін’юсту подекуди визнавали, що не можуть відповісти на базові запитання, включно з деталями санкцій проти юридичних фірм.

Критика суддів помітна і в чотирьох справах про санкції проти юридичних фірм, більшість з яких тимчасово заблоковано. Суддя Хауелл висловила роздратування через відповідь адміністрації на її розпорядження у справі фірми Perkins Coie, назвавши реакцію генпрокурора Пем Бонді та директора Офісу управління і бюджету Расселла Воута «істерикою, гідною трирічної дитини».

Колишній суддя Джонс зазначив, що судді, обмежені кодексами поведінки, не можуть публічно відповідати на критику адміністрації, але висловлюють позицію через свої рішення. «Судді все частіше це роблять», – підкреслив він.

Автор: Наталя Мамченко

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