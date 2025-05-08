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Трамп звинуватив суддів-активістів у перешкоджанні йому виконувати роботу

12:54, 8 травня 2025
«Судді-активісти повинні дозволити адміністрації Трампа депортувати вбивць та інших злочинців, які незаконно прибули до нашої країни без затримки» – заявив Трамп.
Трамп звинуватив суддів-активістів у перешкоджанні йому виконувати роботу
Джерело фото: Рolitico
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Президент США Дональд Трамп поскаржився на те, що судова система заважає йому виконувати роботу, для якої його обрали американці.

«Наша судова система не дозволяє мені виконувати роботу, для якої мене обрали. Судді-активісти повинні дозволити адміністрації Трампа депортувати вбивць та інших злочинців, які незаконно прибули до нашої країни, БЕЗ ЗАТРИМКИ!!!» – заявив він 7 травня у власній соцмережі.

Як раніше повідомляли американські медіа, у США виникла криза між виконавчою владою та суддями, які почали прямо вказувати юристам Мін’юсту на «неякісну роботу». Коментарі були надзвичайно різкими — часом вони безпосередньо ставили під сумнів чесність урядових юристів та точність їхніх фактичних тверджень — і разом вони свідчать про те, що посадовці адміністрації розтрачують довіру до міністерства саме тоді, коли вона їм найбільше потрібна.

Розчарування, можливо, навіть дійшло до Верховного Суду, зазначає Politico.

Наступного тижня Верховний суд США проведе найважливіші усні дебати року — щодо того, чи можуть судді судів нижчої інстанції блокувати адміністративну політику за допомогою так званих загальнонаціональних судових заборон. Основою суперечки є виконавчий указ Трампа про обмеження права громадянства за народженням.

Зусилля адміністрації щодо скасування громадянства за правом народження були відхилені як неконституційні кожним судом, який їх розглядав.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», указ Трампа поширюється лише на два випадки: 1) якщо мати цієї особи незаконно перебувала в США, а батько цієї особи не був громадянином США або законним постійним жителем на момент народження зазначеної особи, або (2) коли присутність матері цієї особи в США була законною, але тимчасовою, а батько особи не був громадянином США або законним постійним жителем на момент народження зазначеної особи.

Автор: Наталя Мамченко

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суд США Дональд Трамп

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Трамп звинуватив суддів-активістів у перешкоджанні йому виконувати роботу

«Судді-активісти повинні дозволити адміністрації Трампа депортувати вбивць та інших злочинців, які незаконно прибули до нашої країни без затримки» – заявив Трамп.

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