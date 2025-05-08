Британія посилює мовні вимоги для мігрантів: без вільної англійської — без візи

Очікується, що володіння рівнем англійської B2 стане новою вимогою.

Фото: unsplash

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Уряд Великої Британії готує посилення вимог до мігрантів: відтепер необхідно буде продемонструвати вищий рівень знання англійської мови. Про це повідомляє The Times.

Відповідна імміграційна реформа має на меті покращити інтеграцію іноземців у британське суспільство.

Офіційний документ із новими правилами — так звана «біла книга з імміграції» — буде оприлюднений на початку наступного тижня.

Наразі вимоги до англійської мови відповідають рівню GCSE як іноземної — тобто базовому рівню, який дозволяє розуміти загальні теми в роботі, навчанні або побуті, а також формувати прості тексти на знайомі теми.

Однак уряд вважає, що цього недостатньо для повноцінної інтеграції, тому планує підвищити стандарт.

Очікується, що володіння рівнем англійської B2 стане новою вимогою. Цей рівень передбачає, що люди мають навчитися висловлюватися вільно і спонтанно, без очевидного пошуку виразів та говорити англійською «гнучко і ефективно для соціальних, академічних і професійних цілей».

Від мігрантів будуть вимагати, аби вони висловлювалися чіткими, добре структурованими реченнями й досить легко могли оперувати текстами на складні теми.

Нові норми стосуватимуться всіх, хто подається на робочі візи. Очікується, що заявники на отримання притулку повинні будуть відповідати цим стандартам через 5 років, щоб отримати право на постійне проживання.

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