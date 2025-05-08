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Створював умови для уникнення мобілізації — ексначальнику Рівненського районного ТЦК повідомили про підозру

12:51, 8 травня 2025
Незаконну допомогу ексначальника Рівненського районного ТЦК отримали понад пів сотні осіб.
Створював умови для уникнення мобілізації — ексначальнику Рівненського районного ТЦК повідомили про підозру
Фото: dbr.gov.ua
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 Державне бюро розслідувань повідомило нову підозру колишньому керівнику Рівненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це інформує офіційний сайт ТЦК.

За даними слідства, посадовець створював умови для уникнення мобілізації окремими військовозобов’язаними. Він робив так, щоб щодо таких осіб не проводилися перевірки та їх не притягували до відповідальності за ухилення від служби.

Попередньо встановлено, що незаконну допомогу отримали понад пів сотні осіб.

Наразі фігурант звільнений з посади та підозрюється у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

У ДБР нагадали, у 2024 році цього посадовця разом із керівником Рівненського обласного ТЦК та СП було викрито на побитті підлеглого биткою. У колишнього начальника районного ТЦК також виявили наркотики. Ця справа вже перебуває на розгляді в суді. Керівник обласного ТЦК також підозрюється у перешкоджанні діяльності Збройних Сил України, зокрема в умисному сприянні ухиленню громадян від мобілізації під час воєнного стану.

Раніше ми писали, що на Рівненщині начальника ТЦК, який заявив, що не пустить свого сина служити, понизили на посаді і відправили на фронт.

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Рівне ДБР ТЦК мобілізація

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