На Львівщині мікроавтобус злетів у кювет та перевернувся – серед постраждалих іноземці

На Львівщині мікроавтобус із іноземцями злетів у кювет і перекинувся — двох жінок госпіталізовано, поліція з'ясовує обставини ДТП.

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7 травня близько 11:00 на автодорозі «Львів–Самбір–Ужгород» неподалік села Бориня Самбірського району сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередніми даними, 24-річний іноземний водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter 3100 не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, де транспортний засіб перекинувся. Про це повідомили у поліції.

Унаслідок аварії травмовані дві пасажирки — іноземки віком 39 та 40 років. Обох госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція передбачає до трьох років обмеження волі та позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Обставини ДТП встановлюються.

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