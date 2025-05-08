У Рівному 13-річна школярка поранила вчителя циркулем, бо той зробив їй зауваження за телефон на уроці

Після зауваження учениця вдарила педагога циркулем у плече.

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У Рівному в одному з навчальних закладів стався інцидент між 13-річною ліцеїсткою та вчителем: під час уроку школярка вдарила педагога циркулем у плече. Про це повідомляє поліція Рівненської області.

За інформацією правоохоронців, конфлікт виник через використання мобільного телефону на уроці. Дівчина не реагувала на зауваження вчителя, після чого нанесла йому тілесні ушкодження.

36-річний педагог тримав дитину, щоб вона повторно не завдала йому чи оточуючим ушкоджень. Цей момент зафіксували однокласники на відео та виклали у соціальні мережі.

Відомо, що педагог відмовився від написання заяви до поліції. Батьки дівчини також звернулись до поліції із заявою, що претензій до вчителя не мають.

Ювенальні поліцейські провели профілактичну бесіду з дівчиною та її батьками щодо недопущення таких ситуацій у майбутньому.

В освітньому закладі проводитимуть перевірку щодо вказаного інциденту.

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