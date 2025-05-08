В Ровно 13-летняя школьница ранила учителя циркулем, потому что тот сделал ей замечание по телефону на уроке

После замечания ученица ударила педагога циркулем в плечо.

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В Ровно в одном из учебных заведений произошел инцидент между 13-летней лицеисткой и учителем: во время урока школьница ударила педагога циркулем в плечо. Об этом сообщает полиция Ровненской области.

По информации правоохранителей, конфликт возник из-за использования мобильного телефона на уроке. Девочка не реагировала на замечания учителя, после чего нанесла ему телесные повреждения.

36-летний педагог удерживал ребёнка, чтобы она повторно не причинила вреда ему или окружающим. Этот момент зафиксировали одноклассники на видео и выложили в социальные сети.

Известно, что педагог отказался от написания заявления в полицию. Родители девочки также обратились в полицию с заявлением, что не имеют претензий к учителю.

Ювенальные полицейские провели профилактическую беседу с девочкой и её родителями о недопустимости подобных ситуаций в будущем.

В учебном заведении будет проведена проверка по факту указанного инцидента.

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