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Судей смогут командировать бессрочно, разрешат повторное участие кандидатам, провалившим экзамен, и упростят требования к тесту по истории украинской государственности – комитет рекомендовал законопроект

11:53, 8 мая 2025
Комитет, очевидно, решил перенести в законопроект о бессрочных командировках судей нормы из другого проекта, который депутаты не смогли включить в повестку дня – относительно отмены требования 75% правильных ответов на тестировании по истории украинской государственности и повторного участия кандидатов, не сдавших экзамен.
Судей смогут командировать бессрочно, разрешат повторное участие кандидатам, провалившим экзамен, и упростят требования к тесту по истории украинской государственности – комитет рекомендовал законопроект
Фото: rada.gov.ua
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Вскоре парламент рассмотрит во втором чтении законопроект 12331-2, которым будут разрешены бессрочные командировки судей. Соответствующую рекомендацию предоставил Комитет ВР по вопросам правовой политики.

Судя по сообщению главы Комитета Дениса Маслова, ко второму чтению в законопроект решили добавить нормы из другого законопроекта 13114, который Верховная Рада ранее трижды не смогла включить в повестку дня. А именно, относительно отмены требования 75% правильных ответов кандидатов на тестировании по истории украинской государственности, а также разрешения кандидатам, не сдавшим экзамен, сдать его повторно. Относится ли это к конкурсу в ВАКС – пока неизвестно.

«На заседании Комитета по вопросам правовой политики рассмотрели законопроект 12331-2 ко второму чтению. Цель – временно не ограничивать 2 годами срок командировки судей. Для апелляционных судов – до завершения текущего конкурса. Для местных – до завершения отбора + 1 год после.

Мы также предлагаем:

  • отменить требование 75% на тестировании по истории украинской государственности;
  • отменить повторное собеседование для конкурса в апелляционные суды;
  • предоставить возможность повторно сдать квалификационный экзамен во время военного положения + 1 год после;
  • ограничить общий доступ к информации судейских досье, деклараций добропорядочности и родственных связей, если судья или его родственники служат в ВСУ или находятся в зоне боевых действий», – отметил Денис Маслов.

Напомним, Высшая квалификационная комиссия судей в лице ее главы Андрея Пасечника обратилась к главе парламентского Комитета по вопросам правовой политики Денису Маслову с письмом, в котором просит ускорить принятие законопроекта 13114, который позволит участвовать в новом конкурсе в Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату тем, кто не сдал экзамен в предыдущем конкурсе.

Прием документов на конкурс в ВАКС планируют начать уже 1 июня.

Однако этот законопроект так и не включили в повестку дня.

Очевидно, из-за сложностей с голосованием нормы о повторном участии решили добавить в другой законопроект.

Автор: Наталя Мамченко

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суд судья Верховная Рада Украины

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Судей смогут командировать бессрочно, разрешат повторное участие кандидатам, провалившим экзамен, и упростят требования к тесту по истории украинской государственности – комитет рекомендовал законопроект

Комитет, очевидно, решил перенести в законопроект о бессрочных командировках судей нормы из другого проекта, который депутаты не смогли включить в повестку дня – относительно отмены требования 75% правильных ответов на тестировании по истории украинской государственности и повторного участия кандидатов, не сдавших экзамен.

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