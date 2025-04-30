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Верховная Рада в третий раз отказалась рассматривать законопроект о повторном участии в конкурсе в Антикорсуд кандидатов, не сдавших экзамен

11:47, 30 апреля 2025
Прием документов от кандидатов в ВАКС должен начаться уже 1 июня, а закон о повторном участии кандидатов, не сдавших экзамен, до сих пор не принят – парламент в третий раз провалил голосование за его включение в повестку дня.
Верховная Рада в третий раз отказалась рассматривать законопроект о повторном участии в конкурсе в Антикорсуд кандидатов, не сдавших экзамен
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30 апреля Верховная Рада в третий раз не набрала достаточно голосов, чтобы включить в повестку дня законопроект 13114, который разрешает повторно участвовать в конкурсе в Антикоррупционный суд кандидатам, не сдавшим экзамен, а также отменяет запрет быть кандидатами в судьи Высшего антикоррупционного суда для сотрудников НАЗК, АРМА, налоговиков и таможенников.

Народный депутат Сергей Власенко обратился к руководству Верховной Рады с просьбой больше не включать этот законопроект в повестку дня.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», предыдущая попытка включить этот законопроект в повестку дня 16 апреля также не набрала необходимого количества голосов. Аналогичная ситуация произошла 29 апреля.

Впрочем, это не означает, что законопроект отклонен – вопрос включения в повестку дня можно поставить на голосование снова.

Напоминаем, Высшая квалификационная комиссия судей в лице ее главы Андрея Пасечника обратилась к главе парламентского Комитета по вопросам правовой политики Денису Маслову с письмом, в котором просит ускорить принятие законопроекта 13114. Этот законопроект позволит участвовать в новом конкурсе в Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату лицам, не сдавшим экзамен в предыдущем конкурсе.

Андрей Пасечник указывает, что ВККС считает целесообразным рассмотреть возможность сокращения срока для предоставления предложений и правок к этому законопроекту.

«Просим рассмотреть возможность рекомендовать Верховной Раде Украины по результатам рассмотрения проекта Закона в первом чтении принять его за основу, сократив срок для предоставления предложений и поправок.

Сокращение такого срока важно ввиду продолжающихся на сегодня процедур отбора на должность судьи местного суда и конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда (Апелляционной палаты).

В частности, законопроект предлагает устранить отдельные ограничения на повторное участие в конкурсе на должности судей Высшего антикоррупционного суда. При этом прием документов для участия в конкурсе будет осуществляться с 1.06.2025, а принятие предложенных изменений существенно расширит круг потенциальных участников», — отмечает в письме Андрей Пасечник.

Также он подчеркивает, что «задержки в проведении конкурса в Высший антикоррупционный суд (Апелляционную палату) сделают невозможным выполнение Плана Ukraine Facility».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», во время конкурса в АП ВАКС до этапа собеседований не дошел ни один из кандидатов, а победительницами конкурса на должности судей ВАКС стали только две его участницы.

Новый конкурс на должности судей АП ВАКС Комиссия объявила еще 23 января 2025 года (документы можно подать с 1 по 30 июня), тогда как конкурс на должности судей первой инстанции ВАКС до сих пор находится «на паузе».

«Предыдущий результат нас не удовлетворил. Мы сделали анализ допущенных ошибок, и пришли к определенным выводам. Мы поняли, где мы можем улучшить процедуры конкурса. Хотим убедить вас поучаствовать в новом конкурсе», - обратился Андрей Пасечник к потенциальным кандидатам.

Вместе с тем, в ВККС добавили, что новому конкурсу в ВАКС и АП ВАКС пока не хватает определенности. Дело в том, что в настоящее время в Верховной Раде готовится к рассмотрению законопроект 13114, предусматривающий, что участие в конкурсе смогут принять кандидаты, уже участвовавшие в предыдущем конкурсе, хотя и неудачно.

Также предлагается разрешить участвовать в конкурсе действующим сотрудникам НАПК, АРМА, налоговой службы и т. п.

В целом следует напомнить, что сразу же после провала конкурса в ВАКС и АП ВАКС 2023-2025 годов, в январе в Комиссии сообщили, что новый конкурс в Антикоррупционный суд будет проходить уже по другим правилам, с учетом полученного, хотя и не совсем приятного, опыта.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины

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