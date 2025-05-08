Суддів зможуть відряджати безстроково, дозволять повторну участь кандидатам, які провалили іспит, і спростять вимоги до тесту з історії української державності – комітет рекомендував законопроект

Незабаром парламент розгляне у другому читанні законопроект 12331-2, яким будуть дозволені безстрокові відрядження суддів. Відповідну рекомендацію надав Комітет ВР з питань правової політики.
Судячи з повідомлення голови Комітету Дениса Маслова, до другого читання у законопроект вирішили додати норми з іншого законопроекту 13114, який Верховна Рада до цього тричі не змогла включити до порядку денного. А саме, стосовно того, щоб прибрати вимогу у 75% вірних відповідей кандидатів на тестуванні з історії української державності, а також, щоб дозволити кандидатам, які не склали іспиту, скласти його повторно. Чи буде це стосуватися конкурсу до ВАКС – поки невідомо.
«На засіданні Комітету з питань правової політики розглянули законопроект 12331-2 до другого читання. Мета — тимчасово не обмежувати 2-ма роками термін відрядження суддів. Для апеляційних судів — до завершення триваючого конкурсу. Для місцевих — до завершення добору + 1 рік після.
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Нагадаємо, Вища кваліфікаційна комісія суддів в особі її голови Андрія Пасічника звернулася до голови парламентського Комітету з питань правової політики Дениса Маслова з листом, в якому просить пришвидшити прийняття законопроекту 13114, що дозволить взяти участь у новому конкурсі до Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати тим особам, які не склали іспит до ВАКС у попередньому конкурсі.
Приймати документи на конкурс до ВАКС планують вже 1 червня.
Однак цей законопроект так і не включили до порядку денного.
Вочевидь, через складності з голосуванням, норми про повторну участь вирішили додати в інший законопроект.
Автор: Наталя Мамченко
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