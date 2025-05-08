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Суддів зможуть відряджати безстроково, дозволять повторну участь кандидатам, які провалили іспит, і спростять вимоги до тесту з історії української державності – комітет рекомендував законопроект

11:53, 8 травня 2025
Комітет, вочевидь, вирішив перенести до законопроекту про безстрокові відрядження суддів норми з іншого проекту, який депутати не спромоглися внести до порядку денного – стосовно скасування вимоги 75% вірних відповідей на тестуванні з історії української державності і повторної участі кандидатів, які не склали іспит.
Суддів зможуть відряджати безстроково, дозволять повторну участь кандидатам, які провалили іспит, і спростять вимоги до тесту з історії української державності – комітет рекомендував законопроект
Фото: rada.gov.ua
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Незабаром парламент розгляне у другому читанні законопроект 12331-2, яким будуть дозволені безстрокові відрядження суддів. Відповідну рекомендацію надав Комітет ВР з питань правової політики.

Судячи з повідомлення голови Комітету Дениса Маслова, до другого читання у законопроект вирішили додати норми з іншого законопроекту 13114, який Верховна Рада до цього тричі не змогла включити до порядку денного. А саме, стосовно того, щоб прибрати вимогу у 75% вірних відповідей кандидатів на тестуванні з історії української державності, а також, щоб дозволити кандидатам, які не склали іспиту, скласти його повторно. Чи буде це стосуватися конкурсу до ВАКС – поки невідомо.

«На засіданні Комітету з питань правової політики розглянули законопроект 12331-2 до другого читання. Мета — тимчасово не обмежувати 2-ма роками термін відрядження суддів. Для апеляційних судів — до завершення триваючого конкурсу. Для місцевих — до завершення добору + 1 рік після.

Ми також пропонуємо:

  • прибрати вимогу 75% на тестуванні з історії української державності;
  • скасувати повторну співбесіду для конкурсу в апеляційні суди;
  • дати можливість повторно скласти кваліфікаційний іспит під час воєнного стану + 1 рік після;
  • обмежити загальний доступ до інформації суддівських досьє, декларацій доброчесності та родинних зв'язків, якщо суддя або його родичі служать у ЗСУ чи перебувають у зоні бойових дій», зазначив Денис Маслов.

Нагадаємо, Вища кваліфікаційна комісія суддів в особі її голови Андрія Пасічника звернулася до голови парламентського Комітету з питань правової політики Дениса Маслова з листом, в якому просить пришвидшити прийняття законопроекту 13114, що дозволить взяти участь у новому конкурсі до Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати тим особам, які не склали іспит до ВАКС у попередньому конкурсі.

Приймати документи на конкурс до ВАКС планують вже 1 червня.

Однак цей законопроект так і не включили до порядку денного.

Вочевидь, через складності з голосуванням, норми про повторну участь вирішили додати в інший законопроект.

Автор: Наталя Мамченко

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суд суддя Верховна Рада України

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Суддів зможуть відряджати безстроково, дозволять повторну участь кандидатам, які провалили іспит, і спростять вимоги до тесту з історії української державності – комітет рекомендував законопроект

Комітет, вочевидь, вирішив перенести до законопроекту про безстрокові відрядження суддів норми з іншого проекту, який депутати не спромоглися внести до порядку денного – стосовно скасування вимоги 75% вірних відповідей на тестуванні з історії української державності і повторної участі кандидатів, які не склали іспит.

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