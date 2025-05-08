В Одесі та області відкриють частину пляжів, але ризики мінної небезпеки залишаються

Існує ризик, що після штормів на берег може винести вибухонебезпечні предмети.

Фото: Держприкордонслужба України

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В Одесі та Одеській області невдовзі планують офіційно відкрити частину пляжів для відпочинку.

Однак у Військово-Морських силах Збройних сил України застерігають: через війну узбережжя залишається потенційно небезпечним — у морі можуть дрейфувати міни, які штормом може винести на сушу. Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

«Місцева влада буде відкривати для відпочинку окремі локації, які перевірятимуть. Проте туристів, ймовірніше за все, буде не менше ніж у попередні роки, тому що для внутрішнього туризму Одещина – це єдине місце, де можна побачити море», — зазначив він.

Плетенчук наголосив, що навіть на офіційно відкритих пляжах потрібно зберігати пильність.

Існує ризик, що після штормів на берег може винести вибухонебезпечні предмети.

«Слід бути обережними, бо, попри те, що локації для відпочинку відповідні служби перевірятимуть, це не гарантує, що під час чергового шторму на узбережжя не викине якесь чергове мінне озброєння, або звичайну морську міну. При такій ситуації зволікати не варто», — попередив він.

У разі виявлення підозрілих об’єктів, українцям радять негайно залишити місце й повідомити відповідні служби. Перебування поряд із вибухонебезпечними предметами — надзвичайно ризиковане.

«Ми були присутні, наприклад, під час ліквідації лише залишків однієї з таких бомб, які скидали росіяни, і ефект був вражаючий, скажу чесно, тому не слід жартувати такими речами», — додав Плетенчук.

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