НАЗК розширить можливості для виявлення незаконних доходів через моніторинг способу життя

У НАЗК планують запровадити нову форму аналітичної роботи, що дозволить агентству самостійно виявляти незаконні доходи.

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Національне агентство з питань запобігання корупції планує розширити можливості виявлення незаконних доходів у межах функції моніторингу способу життя.

Про це заявив голова НАЗК Віктор Павлущик під час заходу, присвяченого Огляду доброчесності та антикорупційної політики України ОЕСР, пише Укрінформ.

За його словами, у НАЗК бачуть потенціал у подальшому розвитку інструменту моніторингу способу життя, який уже показав свою ефективність, зокрема у справах про цивільну конфіскацію, що розглядаються ВАКС.

«Нагадаю, що за чотири перші місяці цього року НАЗК спрямувало 22 матеріали до САП по необґрунтованих активах, зі свого боку САП за цей час вже направила до ВАКС 11 позовів про цивільну конфіскацію», — зазначив він.

За словами Павлущика, інструмент моніторингу планується доповнити ще однією формою аналітичної діяльності, який дозволить НАЗК самостійно ідентифікувати незаконні джерела доходів.

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