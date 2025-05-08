НАПК расширит возможности для выявления незаконных доходов через мониторинг образа жизни

В НАПК планируют ввести новую форму аналитической работы, что позволит агентству самостоятельно выявлять незаконные доходы.

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции планирует расширить возможности выявления незаконных доходов в рамках функции мониторинга образа жизни.

Об этом заявил глава НАПК Виктор Павлущик во время мероприятия, посвященного Обзору добропорядочности и антикоррупционной политики Украины ОЭСР, пишет Укринформ.

По его словам, в НАПК видят потенциал в дальнейшем развитии инструмента мониторинга образа жизни, который уже доказал свою эффективность, в частности в делах о гражданской конфискации, рассматриваемых ВАКС.

«Напомню, что за первые четыре месяца этого года НАПК направило 22 материала в САП по необоснованным активам, со своей стороны САП за это время уже подала в ВАКС 11 исков о гражданской конфискации», — отметил он.

По словам Павлущика, инструмент мониторинга планируется дополнить еще одной формой аналитической деятельности, которая позволит НАПК самостоятельно выявлять незаконные источники доходов.

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