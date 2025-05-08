Когда жалобу в сфере государственной регистрации могут вернуть — типичные ошибки заявителей

Наиболее частым основанием для возврата жалоб в сфере бизнеса является отсутствие подписи заявителя или его представителя.

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Офис противодействия рейдерству напомнил, что частью первой статьи 34 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований» (далее – Закон) и частью первой статьи 37 Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» (далее – Закон-1) предусмотрено, что решения, действия или бездействие государственного регистратора, субъекта государственной регистрации могут быть обжалованы в Министерство юстиции Украины, его территориальные органы или в суд.

Требования к жалобам на решения, действия или бездействие в сфере государственной регистрации урегулированы абзацами 1–4 части четвертой статьи 34 Закона и 1–4 части четвертой статьи 37 Закона-1.

Однако за 2024 год Министерством юстиции Украины было издано 121 приказ о возврате жалоб заявителям, из них 44 — в сфере бизнеса, 77 — в сфере недвижимости, а также 46 приказов за период с января по апрель 2025 года, из них 20 по жалобам в сфере бизнеса и 26 — в сфере недвижимости.

Так, жалоба будет возвращена заявителю на основании мотивированного решения Министерства юстиции Украины или его территориального органа не позднее чем через 15 дней со дня ее поступления, в соответствии с абзацем 5 части четвертой статьи 34 Закона и абзацем 5 части четвертой статьи 37 Закона-1, в случае если такая жалоба:

подана лицом, не имеющим на это полномочий;

не содержит сведений о фамилии, имени, отчестве (наименовании) заявителя, его месте проживания (нахождении);

не содержит сути (реквизитов) обжалуемого решения, действий или бездействия;

не содержит обстоятельств, которыми обосновывается нарушение прав заявителя;

не содержит даты, когда заявитель узнал о нарушении своих прав (если указание такой даты является обязательным);

не содержит подписи заявителя или его представителя;

подана на решение государственного регистратора, принятое вопреки санкциям, примененным в соответствии с Законом Украины «О санкциях», и не содержит обстоятельств, которыми субъект подачи жалобы обосновывает несоблюдение или нарушение государственным регистратором соответствующих санкций;

подана в электронной форме без использования квалифицированной электронной подписи или без применения средств электронной идентификации с высоким уровнем доверия в соответствии с требованиями Законов Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» и «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах».

Наиболее частым основанием для возврата жалоб в сфере бизнеса является отсутствие подписи заявителя или его представителя при подаче жалобы в бумажной форме, а также подача жалоб в электронной форме без использования квалифицированной электронной подписи или без применения средств электронной идентификации с высоким уровнем доверия в соответствии с требованиями указанных законов Украины.

При этом жалобы в сфере недвижимости возвращались преимущественно в связи с отсутствием даты, когда заявитель узнал о нарушении своих прав обжалуемым решением (в случаях, когда указание такой даты является обязательным).

Также частой причиной возврата жалоб в сфере государственной регистрации бизнеса и недвижимости является не указание сути (реквизитов) обжалуемого решения, действий или бездействия.

Также обращают внимание, что возврат жалобы НЕ лишает заявителя права на повторную ее подачу в установленном порядке.

Кроме того, течение срока на обжалование ПРЕКРАЩАЕТСЯ со дня подачи жалобы до дня ее возврата заявителю.

В то же время подача жалобы НЕ приостанавливает действие регистрационного действия, которое обжалуется.

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