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Получил в качестве взятки холодильник и телевизор за отпуск для подчиненного — будут судить бывшего командира воинской части

13:45, 8 мая 2025
Бывший командир получил от подчиненного в качестве неправомерной выгоды различное имущество на общую сумму более 160 000 гривен.
Получил в качестве взятки холодильник и телевизор за отпуск для подчиненного — будут судить бывшего командира воинской части
Фото: Департамент стратегических расследований Национальной полиции
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Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что перед судом предстанет бывший командир дивизиона воинской части, который наладил коррупционную схему предоставления отпусков подчиненным.

Как установили правоохранители, находясь в должности командира дивизиона воинской части, личный состав которой выполняет боевые задачи в Херсонской области, должностное лицо организовало схему получения преступной прибыли.

Руководитель за определенное вознаграждение предоставлял краткосрочные отпуска без надлежащего документального оформления, а также возможность покинуть расположение части без уважительных причин. В противном случае — угрожал привлечением к ответственности за самовольное оставление воинской части.

Так, в ходе досудебного расследования правоохранители задокументировали получение фигурантом от подчиненного военнослужащего имущества на общую сумму более 160 000 гривен. В качестве неправомерной выгоды командир получил холодильник, телевизор, стиральную машину, велосипед, а также другую технику.

В настоящее время обвинительный акт в отношении уже бывшего командира дивизиона воинской части направлен в суд. По ходатайству прокуроров Херсонской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона он был отстранен от занимаемой должности.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

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взятка

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