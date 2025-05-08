Отримав у якості хабаря холодильник та телевізор за відпустку для підлеглого — судитимуть екскомандира військової частини

Колишній командир отримав від підлеглого як неправомірну вигоду різного майна на загальну суму понад 160 000 гривень.

Фото: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції

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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що перед судом постане екскомандир дивізіону військової частини, який налагодив корупційну схему отримання підлеглим відпусток.

Як встановили правоохоронці, перебуваючи на посаді командира дивізіону військової частини, особовий склад якої виконує бойові завдання на Херсонщині, посадовець налагодив схему отримання кримінального прибутку.

Керівник, за певну винагороду, надавав короткострокові відпустки без належного документального оформлення, а також можливість вибути з розташування частини без поважних причин. В іншому випадку – погрожував притягненням до відповідальності за самовільне залишення військової частини.

Так, у ході досудового розслідування правоохоронці задокументували отримання фігурантом за такою схемою від підлеглого військовослужбовця майна на загальну суму понад 160 000 гривень. Як неправомірну вигоду командир отримав холодильник, телевізор, пральну машину, велосипед, а також іншу техніку.

Нині обвинувальний акт стосовно вже колишнього командира дивізіону військової частини скеровано до суду. За клопотанням прокурорів Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону його було відсторонено від займаної посади.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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