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У ДПС нагадали, які ставки податку на прибуток діють у 2025 році

14:56, 8 травня 2025
Основна ставка податку на прибуток становить 18%.
У ДПС нагадали, які ставки податку на прибуток діють у 2025 році
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У Головному управлінні ДПС у Житомирській області розповіли, які ставки податку на прибуток діють у 2025 році.

Так, відповідно до п. 136.1 ПКУ базова (основна) ставка податку на прибуток становить 18%.

Згідно з п. 136.1-1 ПКУ базова (основна) ставка податку становить 25% для цілей:

а) оподаткування прибутку фінансової установи (крім страховика), визначеного відповідно до пп. 134.1.1 ПКУ;

б) оподаткування скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії фінансової установи (крім страховика), визначеного відповідно до ст. 39-2 ПКУ;

в) застосування положень п. 57.1-1 ПКУ для виплати дивідендів фінансовою установою (крім страховика).

Пунктом 136.2 ПКУ визначено, що під час провадження страхової діяльності юридичних осіб – резидентів одночасно із ставкою податку на прибуток, визначеною у п. 136.1 ПКУ, ставки податку на дохід встановлюються у таких розмірах:

  • 3% за договорами страхування від об’єкта оподаткування, що визначається у пп. 141.1.2 ПКУ (пп. 136.2.1 ПКУ);
  • 0% за договорами з довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування та договорами страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договорів страхування додаткової пенсії, та визначених пп. 14.1.52, 14.1.52-1, 14.1.52-2 і 14.1.116 ПКУ (пп. 136.2.2 ПКУ).

Ставки 0, 4, 5, 6, 12, 15, 18% застосовуються до доходів нерезидентів та прирівняних до них осіб із джерелом їх походження з України у випадках, встановлених п. 141.4 ПКУ (п. 136.3 ПКУ).

Згідно з п. 136.4 ПКУ під час провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор одночасно із ставкою податку на прибуток, визначеною у п. 136.1 ПКУ, ставка податку на дохід встановлюється у розмірі:

  • 10% від доходу, отриманого від організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів (пп. 136.4.1 ПКУ);
  • 18% від доходу, отриманого від діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, крім доходу, отриманого від організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, зменшеного на суму виплачених виплат гравцю (пп. 136.4.2 ПКУ).

Податок на дохід, визначений як об’єкт оподаткування у пп. 134.1.2, 134.1.4, 134.1.5 ПКУ, та на операції резидентів Дія Сіті – платників податку на особливих умовах, визначені як об’єкт оподаткування у пп. 134.1.8 ПКУ, є частиною податку на прибуток (п. 136.5 ПКУ).

Під час провадження діяльності з випуску та проведення лотерей встановлюється ставка податку на дохід від суми доходів, визначених пп. 134.1.4 ПКУ, у розмірі 30% з урахуванням положень п. 48 підрозд. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ (п. 136.6 ПКУ).

Відповідно до п. 136.7 ПКУ до об’єкта оподаткування, визначеного пп. 134.1.7 ПКУ, застосовується базова (основна) ставка податку.

При цьому пп. 134.1.7 ПКУ встановлено, що об’єктом оподаткування є скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії, визначений відповідно до ст. 39-2 ПКУ.

Згідно з п. 136.8 ПКУ під час провадження діяльності резидентами Дія Сіті – платниками податку на особливих умовах відповідно до Закону України від 15.07.2021 №1667-IX «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» ставка податку встановлюється у розмірі 9% бази оподаткування, визначеної відповідно до положень п. 135.2, п. 137.10 та п. 141.9-1 (крім пп. 141.9-1.2.16, 141.9-1.2.17, 141.9-1.3, 141.9-1.4) ст. 141 ПКУ.

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