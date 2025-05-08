Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Голова Комітету з нацбезпеки Завітневич про перспективу зниження віку мобілізації: «Якщо настане якесь погіршення на фронті – ми будемо вивчати пропозицію Генштабу»

11:20, 8 травня 2025
«Все відбувається залежно від ситуації на фронті. Зараз є одна ситуація і є завдання Генерального штабу для всіх складових сил оборони – конкретна цифра по мобілізації. Якщо настане якесь погіршення на фронті – ми будемо, звісно, вивчати пропозицію Генерального штабу, дивитися, вивчати ті цифри, які є», пояснив Завітневич.
Голова Комітету з нацбезпеки Завітневич про перспективу зниження віку мобілізації: «Якщо настане якесь погіршення на фронті – ми будемо вивчати пропозицію Генштабу»
Фото: Слуга народу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Завітневич в інтерв’ю ВВС прокоментував питання, чи треба знижувати мобілізаційний вік, з огляду на те, що війна може продовжуватися і у наступному році.

«Деякі військові командири кажуть, що потрібно. Тому що це інший людський ресурс. В нас же все відбувається, повторюся, залежно від ситуації на фронті. Зараз є одна ситуація і є завдання Генерального штабу для всіх складових сил оборони – конкретна цифра по мобілізації, яка доводиться і вона виконується.

Якщо настане якесь погіршення на фронті – ми будемо, звісно, вивчати пропозицію Генерального штабу, дивитися, вивчати ті цифри, які є. Яка є кількість мобілізованих, яка ситуація, втрати, в тому числі поранення – це ж також втрати», зазначив Олександр Завітневич.

Нагадаємо, восени 2024 року адміністрація на той час президента США Джо Байдена закликала українську владу швидко збільшити чисельність армії, призвавши більше людей і змінивши свої закони про мобілізацію, щоб дозволити призов до ​​війська чоловіків віком з 18 років. Також там висловили розчарування тим, що Україна не змінила законодавство, аби мобілізувати чоловіків від 18 років.

В той же час віце-прем’єр міністр Ольга Стефанішина наголосила, що зниження мобілізаційного віку в Україні не може бути продиктоване заявами посадовців Білого дому чи будь-кого іншого.

Нещодавно в Офісі Президента знов повторили, що питання зниження мобілізаційного віку не обговорюється.

Також Завітневич в інтерв’ю зазначив, що потреба у показниках мобілізації різна кожен місяць, залежно від потреб фронту. «Все визначає фронт. Це залежить від інтенсивності бойових дій, від наявності резерву, в тому числі стратегічних резервів», підкреслив він.

Голова Комітету також зазначив, що «військовослужбовців, як і зброї, завжди мало».

Крім того, за його словами, «велика кількість тих, кому направили повістки, не з'явилися». «Оце от найгірше. Тому ми говоримо про культуру цього. Коли приймали закон, згадували Конституцію, і, звісно, говорили, що це обмеження прав. Але і в Конституції також написано, що коли оголошується воєнний стан, мобілізація, то такі речі допускаються. Тому треба відповідально до цього ставитись», зазначив він.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Верховна Рада України ЗСУ військові армія військовослужбовці мобілізація військовозобов'язаний військова служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддів зможуть відряджати безстроково, дозволять повторну участь кандидатам, які провалили іспит, і спростять вимоги до тесту з історії української державності – комітет рекомендував законопроект

Комітет, вочевидь, вирішив перенести до законопроекту про безстрокові відрядження суддів норми з іншого проекту, який депутати не спромоглися внести до порядку денного – стосовно скасування вимоги 75% вірних відповідей на тестуванні з історії української державності і повторної участі кандидатів, які не склали іспит.

Голова Комітету з нацбезпеки Завітневич про перспективу зниження віку мобілізації: «Якщо настане якесь погіршення на фронті – ми будемо вивчати пропозицію Генштабу»

«Все відбувається залежно від ситуації на фронті. Зараз є одна ситуація і є завдання Генерального штабу для всіх складових сил оборони – конкретна цифра по мобілізації. Якщо настане якесь погіршення на фронті – ми будемо, звісно, вивчати пропозицію Генерального штабу, дивитися, вивчати ті цифри, які є», пояснив Завітневич.

Володимир Зеленський вніс законопроект про військового омбудсмена

У законопроекті, серед іншого, прописаний порядок подання та розгляду скарг військовослужбовців, порядок проведення перевірок у військових частинах і органах військового управління у зв’язку з порушенням прав військовослужбовців.

Президент підписав закон про зміни до КК і КПК щодо запобігання уникненню відповідальності за злочини проти нацбезпеки

Назву розділу Особливої частини Кримінального кодексу «Злочини проти основ національної безпеки України» замінили на «кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України».

Суд для вирішення питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого зможе користуватися Демографічним реєстром

Комітет рекомендував прийняти в цілому як закон зміни до КПК.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Іванов
    Андрій Іванов
    суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області
  • Галина Бондаренко
    Галина Бондаренко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Ольга Кролевець
    Ольга Кролевець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Сергій Стефанишин
    Сергій Стефанишин
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області