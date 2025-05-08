Голова Комітету з нацбезпеки Завітневич про перспективу зниження віку мобілізації: «Якщо настане якесь погіршення на фронті – ми будемо вивчати пропозицію Генштабу»

«Все відбувається залежно від ситуації на фронті. Зараз є одна ситуація і є завдання Генерального штабу для всіх складових сил оборони – конкретна цифра по мобілізації. Якщо настане якесь погіршення на фронті – ми будемо, звісно, вивчати пропозицію Генерального штабу, дивитися, вивчати ті цифри, які є», пояснив Завітневич.

Фото: Слуга народу

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Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Завітневич в інтерв’ю ВВС прокоментував питання, чи треба знижувати мобілізаційний вік, з огляду на те, що війна може продовжуватися і у наступному році.

«Деякі військові командири кажуть, що потрібно. Тому що це інший людський ресурс. В нас же все відбувається, повторюся, залежно від ситуації на фронті. Зараз є одна ситуація і є завдання Генерального штабу для всіх складових сил оборони – конкретна цифра по мобілізації, яка доводиться і вона виконується.

Якщо настане якесь погіршення на фронті – ми будемо, звісно, вивчати пропозицію Генерального штабу, дивитися, вивчати ті цифри, які є. Яка є кількість мобілізованих, яка ситуація, втрати, в тому числі поранення – це ж також втрати», зазначив Олександр Завітневич.

Нагадаємо, восени 2024 року адміністрація на той час президента США Джо Байдена закликала українську владу швидко збільшити чисельність армії, призвавши більше людей і змінивши свої закони про мобілізацію, щоб дозволити призов до ​​війська чоловіків віком з 18 років. Також там висловили розчарування тим, що Україна не змінила законодавство, аби мобілізувати чоловіків від 18 років.

В той же час віце-прем’єр міністр Ольга Стефанішина наголосила, що зниження мобілізаційного віку в Україні не може бути продиктоване заявами посадовців Білого дому чи будь-кого іншого.

Нещодавно в Офісі Президента знов повторили, що питання зниження мобілізаційного віку не обговорюється.

Також Завітневич в інтерв’ю зазначив, що потреба у показниках мобілізації різна кожен місяць, залежно від потреб фронту. «Все визначає фронт. Це залежить від інтенсивності бойових дій, від наявності резерву, в тому числі стратегічних резервів», підкреслив він.

Голова Комітету також зазначив, що «військовослужбовців, як і зброї, завжди мало».

Крім того, за його словами, «велика кількість тих, кому направили повістки, не з'явилися». «Оце от найгірше. Тому ми говоримо про культуру цього. Коли приймали закон, згадували Конституцію, і, звісно, говорили, що це обмеження прав. Але і в Конституції також написано, що коли оголошується воєнний стан, мобілізація, то такі речі допускаються. Тому треба відповідально до цього ставитись», зазначив він.

Автор: Наталя Мамченко

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