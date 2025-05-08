Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Глава Комитета по нацбезопасности Завитневич о перспективе снижения возраста мобилизации: «Если произойдет ухудшение на фронте – мы будем изучать предложение Генштаба»

11:20, 8 мая 2025
«Все происходит в зависимости от ситуации на фронте. Сейчас одна ситуация, и есть задание Генерального штаба для всех составляющих сил обороны – конкретная цифра по мобилизации. Если произойдет какое-то ухудшение на фронте – мы, конечно, будем изучать предложение Генерального штаба, смотреть, анализировать те цифры, которые есть», – пояснил Завитневич.
Глава Комитета по нацбезопасности Завитневич о перспективе снижения возраста мобилизации: «Если произойдет ухудшение на фронте – мы будем изучать предложение Генштаба»
Фото: Слуга народа
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич в интервью ВВС прокомментировал вопрос, нужно ли снижать мобилизационный возраст, учитывая, что война может продолжаться и в следующем году.

«Некоторые военные командиры говорят, что нужно. Потому что это другой человеческий ресурс. У нас же все происходит, повторюсь, в зависимости от ситуации на фронте. Сейчас одна ситуация, и есть задание Генерального штаба для всех составляющих сил обороны – конкретная цифра по мобилизации, которая доводится и выполняется. Если произойдет какое-то ухудшение на фронте – мы, конечно, будем изучать предложение Генерального штаба, смотреть, анализировать те цифры, которые есть. Сколько мобилизованных, какая ситуация, потери, в том числе ранения – это тоже потери», – отметил Александр Завитневич.

Напомним, осенью 2024 года администрация тогдашнего президента США Джо Байдена призвала украинские власти быстро увеличить численность армии, призвав больше людей и изменив законы о мобилизации, чтобы разрешить призыв в армию мужчин с 18 лет. Также там выразили разочарование тем, что Украина не изменила законодательство, чтобы мобилизовать мужчин от 18 лет.

В то же время вице-премьер-министр Ольга Стефанишина подчеркнула, что снижение мобилизационного возраста в Украине не может быть продиктовано заявлениями должностных лиц Белого дома или кого-либо другого.

Недавно в Офисе Президента вновь повторили, что вопрос снижения мобилизационного возраста не обсуждается.

Также Завитневич в интервью отметил, что потребность в показателях мобилизации разная каждый месяц, в зависимости от потребностей фронта. «Все определяет фронт. Это зависит от интенсивности боевых действий, от наличия резерва, в том числе стратегических резервов», – подчеркнул он.

Глава Комитета также отметил, что «военнослужащих, как и оружия, всегда мало».

Кроме того, по его словам, «большое количество тех, кому направили повестки, не явились». «Это самое худшее. Поэтому мы говорим о культуре этого. Когда принимали закон, вспоминали Конституцию, и, конечно, говорили, что это ограничение прав. Но и в Конституции также написано, что когда объявляется военное положение, мобилизация, то такие вещи допускаются. Поэтому надо ответственно к этому относиться», – отметил он.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины ВСУ военные армия военнослужащие мобилизация военнообязанный военная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судей смогут командировать бессрочно, разрешат повторное участие кандидатам, провалившим экзамен, и упростят требования к тесту по истории украинской государственности – комитет рекомендовал законопроект

Комитет, очевидно, решил перенести в законопроект о бессрочных командировках судей нормы из другого проекта, который депутаты не смогли включить в повестку дня – относительно отмены требования 75% правильных ответов на тестировании по истории украинской государственности и повторного участия кандидатов, не сдавших экзамен.

Глава Комитета по нацбезопасности Завитневич о перспективе снижения возраста мобилизации: «Если произойдет ухудшение на фронте – мы будем изучать предложение Генштаба»

«Все происходит в зависимости от ситуации на фронте. Сейчас одна ситуация, и есть задание Генерального штаба для всех составляющих сил обороны – конкретная цифра по мобилизации. Если произойдет какое-то ухудшение на фронте – мы, конечно, будем изучать предложение Генерального штаба, смотреть, анализировать те цифры, которые есть», – пояснил Завитневич.

Владимир Зеленский внес законопроект о военном омбудсмене

В законопроекте, в частности, прописан порядок подачи и рассмотрения жалоб военнослужащих, порядок проведения проверок в воинских частях и органах военного управления в связи с нарушением прав военнослужащих.

Президент подписал закон об изменениях в УК и УПК относительно предотвращения уклонения от ответственности за преступления против нацбезопасности

Название раздела Особенной части Уголовного кодекса «Преступления против основ национальной безопасности Украины» заменили на «уголовные правонарушения против основ национальной безопасности Украины».

Суд для решения вопроса о направлении уголовного производства из одного суда в другой сможет пользоваться Демографическим реестром

Комитет рекомендовал принять в целом как закон изменения в УПК.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Іванов
    Андрій Іванов
    суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області
  • Галина Бондаренко
    Галина Бондаренко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Ольга Кролевець
    Ольга Кролевець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Сергій Стефанишин
    Сергій Стефанишин
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області