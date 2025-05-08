Глава Комитета по нацбезопасности Завитневич о перспективе снижения возраста мобилизации: «Если произойдет ухудшение на фронте – мы будем изучать предложение Генштаба»

«Все происходит в зависимости от ситуации на фронте. Сейчас одна ситуация, и есть задание Генерального штаба для всех составляющих сил обороны – конкретная цифра по мобилизации. Если произойдет какое-то ухудшение на фронте – мы, конечно, будем изучать предложение Генерального штаба, смотреть, анализировать те цифры, которые есть», – пояснил Завитневич.

Фото: Слуга народа

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Глава Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич в интервью ВВС прокомментировал вопрос, нужно ли снижать мобилизационный возраст, учитывая, что война может продолжаться и в следующем году.

«Некоторые военные командиры говорят, что нужно. Потому что это другой человеческий ресурс. У нас же все происходит, повторюсь, в зависимости от ситуации на фронте. Сейчас одна ситуация, и есть задание Генерального штаба для всех составляющих сил обороны – конкретная цифра по мобилизации, которая доводится и выполняется. Если произойдет какое-то ухудшение на фронте – мы, конечно, будем изучать предложение Генерального штаба, смотреть, анализировать те цифры, которые есть. Сколько мобилизованных, какая ситуация, потери, в том числе ранения – это тоже потери», – отметил Александр Завитневич.

Напомним, осенью 2024 года администрация тогдашнего президента США Джо Байдена призвала украинские власти быстро увеличить численность армии, призвав больше людей и изменив законы о мобилизации, чтобы разрешить призыв в армию мужчин с 18 лет. Также там выразили разочарование тем, что Украина не изменила законодательство, чтобы мобилизовать мужчин от 18 лет.

В то же время вице-премьер-министр Ольга Стефанишина подчеркнула, что снижение мобилизационного возраста в Украине не может быть продиктовано заявлениями должностных лиц Белого дома или кого-либо другого.

Недавно в Офисе Президента вновь повторили, что вопрос снижения мобилизационного возраста не обсуждается.

Также Завитневич в интервью отметил, что потребность в показателях мобилизации разная каждый месяц, в зависимости от потребностей фронта. «Все определяет фронт. Это зависит от интенсивности боевых действий, от наличия резерва, в том числе стратегических резервов», – подчеркнул он.

Глава Комитета также отметил, что «военнослужащих, как и оружия, всегда мало».

Кроме того, по его словам, «большое количество тех, кому направили повестки, не явились». «Это самое худшее. Поэтому мы говорим о культуре этого. Когда принимали закон, вспоминали Конституцию, и, конечно, говорили, что это ограничение прав. Но и в Конституции также написано, что когда объявляется военное положение, мобилизация, то такие вещи допускаются. Поэтому надо ответственно к этому относиться», – отметил он.

Автор: Наталя Мамченко

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