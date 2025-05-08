В ГНС напомнили, какие ставки налога на прибыль действуют в 2025 году

Основная ставка налога на прибыль составляет 18%.

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В Главном управлении ГНС в Житомирской области рассказали, какие ставки налога на прибыль действуют в 2025 году.

Так, согласно п. 136.1 Налогового кодекса Украины (НКУ), базовая (основная) ставка налога на прибыль составляет 18%.

Согласно п. 136.1-1 НКУ, базовая (основная) ставка налога составляет 25% для целей:

а) налогообложения прибыли финансового учреждения (кроме страховщика), определённой в соответствии с подп. 134.1.1 НКУ;

б) налогообложения скорректированной прибыли контролируемой иностранной компании — финансового учреждения (кроме страховщика), определённой в соответствии со ст. 39-2 НКУ;

в) применения положений п. 57.1-1 НКУ для выплаты дивидендов финансовым учреждением (кроме страховщика).

Пунктом 136.2 НКУ определено, что при осуществлении страховой деятельности юридическими лицами — резидентами одновременно со ставкой налога на прибыль, определённой в п. 136.1 НКУ, ставки налога на доход устанавливаются в следующих размерах:

3% по договорам страхования объекта налогообложения, определённого в подп. 141.1.2 НКУ (подп. 136.2.1 НКУ);

0% по договорам долгосрочного страхования жизни, договорам добровольного медицинского страхования и договорам страхования в рамках негосударственного пенсионного обеспечения, включая договоры дополнительного пенсионного страхования, определённые подп. 14.1.52, 14.1.52-1, 14.1.52-2 и 14.1.116 НКУ (подп. 136.2.2 НКУ).

Ставки 0%, 4%, 5%, 6%, 12%, 15%, 18% применяются к доходам нерезидентов и приравненных к ним лиц из источников происхождения в Украине в случаях, установленных п. 141.4 НКУ (п. 136.3 НКУ).

Согласно п. 136.4 НКУ, при осуществлении деятельности в сфере организации и проведения азартных игр одновременно со ставкой налога на прибыль, определённой в п. 136.1 НКУ, ставка налога на доход устанавливается в размере:

10% от дохода, полученного от организации и проведения азартных игр в залах игровых автоматов (подп. 136.4.1 НКУ);

18% от дохода, полученного от деятельности в сфере организации и проведения азартных игр, кроме дохода, полученного от деятельности в залах игровых автоматов, за вычетом сумм, выплаченных игроку (подп. 136.4.2 НКУ).

Налог на доход, определённый как объект налогообложения в подп. 134.1.2, 134.1.4, 134.1.5 НКУ, а также на операции резидентов Дія Сіті — плательщиков налога на особых условиях, определённый как объект налогообложения в подп. 134.1.8 НКУ, является частью налога на прибыль (п. 136.5 НКУ).

При осуществлении деятельности по выпуску и проведению лотерей ставка налога на доход от сумм доходов, определённых в подп. 134.1.4 НКУ, устанавливается в размере 30% с учётом положений п. 48 подраздела 4 раздела XX «Переходные положения» НКУ (п. 136.6 НКУ).

В соответствии с п. 136.7 НКУ к объекту налогообложения, определённому в подп. 134.1.7 НКУ, применяется базовая (основная) ставка налога.

При этом подп. 134.1.7 НКУ устанавливает, что объектом налогообложения является скорректированная прибыль контролируемой иностранной компании, определённая согласно ст. 39-2 НКУ.

Согласно п. 136.8 НКУ, при осуществлении деятельности резидентами Дія Сіті — плательщиками налога на особых условиях в соответствии с Законом Украины от 15.07.2021 №1667-IX «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине», ставка налога устанавливается в размере 9% от налоговой базы, определённой в соответствии с положениями п. 135.2, п. 137.10 и п. 141.9-1 (кроме подп. 141.9-1.2.16, 141.9-1.2.17, 141.9-1.3, 141.9-1.4) ст. 141 НКУ.

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