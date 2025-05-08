Коли скаргу у сфері державної реєстрації можуть повернути — типові помилки скаржників

Найчастішою підставою для повернення скарг у сфері бізнесу є відсутність підпису скаржника або його представника.

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Офіс протидії рейдерству нагадав, що частиною першою статті 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі – Закон) та частиною першою статті 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон-1) передбачено, що рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду.

Вимоги до скарг на рішення, дії або бездіяльності у сфері державної реєстрації врегульовані абзацами 1-4 частини четвертої статті 34 Закону та 1-4 частини четвертої статті 37 Закону-1.

Проте, за період 2024 року Міністерством юстиції України було прийнято 121 наказ про повернення скаржникам скарг, із них 44 у сфері бізнесу/77 у сфері нерухомості, а також 46 наказів за період з січня по квітень 2025 року, з них 20 по скаргам у сфері бізнесу/26 у сфері нерухомості.

Так, скаргу буде повернуто скаржнику на підставі мотивованого рішення Міністерства юстиції України, його територіального органу не пізніш як через 15 днів з дня її надходження, відповідно до абзацу 5 частини четвертої статті 34 Закону та абзацу 5 частини четвертої статті 37 Закону-1,у разі, якщо така скарга:

подана особою, яка не має на це повноважень;

не містить відомостей про прізвище, ім’я, по батькові (найменування) скаржника, його місце проживання (місцезнаходження);

не містить суть (реквізити) оскаржуваного рішення, дій або бездіяльності;

не містить обставини, якими обґрунтовується порушення прав скаржника;

не містить дати, коли скаржник дізнався про порушення своїх прав (якщо зазначення такої дати є обов’язковим);

не містить підпис скаржника або його представника;

подана на рішення державного реєстратора, прийняте всупереч санкціям, застосованим відповідно до Закону України «Про санкції» та не містить обставин, якими суб’єкт подання скарги обґрунтовує недотримання чи порушення державним реєстратором відповідних санкцій;

подана в електронній формі без використання кваліфікованого електронного підпису або без застосування засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри відповідно до вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

Найчастішою підставою для повернення скарг у сфері бізнесу є відсутність підпису скаржника або його представника, у разі подання скарги у паперовому вигляді та подання скарг в електронній формі без використання кваліфікованого електронного підпису або без застосування засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри відповідно до вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

При цьому скарги у сфері нерухомості поверталися переважно у зв’язку з відсутністю дати, коли скаржник дізнався про порушення своїх прав оскаржуваним рішенням (у випадках, коли зазначення такої дати є обов’язковим).

Також частою причиною для повернення скарг у сфері державної реєстрації бізнесу та нерухомості є не зазначення суті (реквізитів) оскаржуваного рішення, дій або бездіяльності.

Також звертають увагу, що повернення скарги НЕ позбавляє скаржника права на повторне її подання у встановленому порядку.

Крім того, перебіг строку на оскарження ЗУПИНЯЄТЬСЯ з дня подання скарги до дня її повернення скаржнику.

Водночас подання скарги НЕ зупиняє дію реєстраційної дії, що оскаржується.

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