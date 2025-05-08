Коли скаргу у сфері державної реєстрації можуть повернути — типові помилки скаржників

Офіс протидії рейдерству нагадав, що частиною першою статті 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі – Закон) та частиною першою статті 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон-1) передбачено, що рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду.
Вимоги до скарг на рішення, дії або бездіяльності у сфері державної реєстрації врегульовані абзацами 1-4 частини четвертої статті 34 Закону та 1-4 частини четвертої статті 37 Закону-1.
Проте, за період 2024 року Міністерством юстиції України було прийнято 121 наказ про повернення скаржникам скарг, із них 44 у сфері бізнесу/77 у сфері нерухомості, а також 46 наказів за період з січня по квітень 2025 року, з них 20 по скаргам у сфері бізнесу/26 у сфері нерухомості.
Так, скаргу буде повернуто скаржнику на підставі мотивованого рішення Міністерства юстиції України, його територіального органу не пізніш як через 15 днів з дня її надходження, відповідно до абзацу 5 частини четвертої статті 34 Закону та абзацу 5 частини четвертої статті 37 Закону-1,у разі, якщо така скарга:
Найчастішою підставою для повернення скарг у сфері бізнесу є відсутність підпису скаржника або його представника, у разі подання скарги у паперовому вигляді та подання скарг в електронній формі без використання кваліфікованого електронного підпису або без застосування засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри відповідно до вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».
При цьому скарги у сфері нерухомості поверталися переважно у зв’язку з відсутністю дати, коли скаржник дізнався про порушення своїх прав оскаржуваним рішенням (у випадках, коли зазначення такої дати є обов’язковим).
Також частою причиною для повернення скарг у сфері державної реєстрації бізнесу та нерухомості є не зазначення суті (реквізитів) оскаржуваного рішення, дій або бездіяльності.
Також звертають увагу, що повернення скарги НЕ позбавляє скаржника права на повторне її подання у встановленому порядку.
Крім того, перебіг строку на оскарження ЗУПИНЯЄТЬСЯ з дня подання скарги до дня її повернення скаржнику.
Водночас подання скарги НЕ зупиняє дію реєстраційної дії, що оскаржується.
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