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В Одессе и области откроют часть пляжей, но риски минной опасности остаются

20:20, 8 мая 2025
Существует риск, что после штормов на берег могут быть выброшены взрывоопасные предметы.
В Одессе и области откроют часть пляжей, но риски минной опасности остаются
Фото: Госпогранслужба Украины
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В Одессе и Одесской области вскоре планируют официально открыть часть пляжей для отдыха.

Однако Военно-морские силы Вооруженных сил Украины предупреждают: из-за войны побережье остается потенциально опасным — в море могут дрейфовать мины, которые штормом может выбросить на сушу. Об этом сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

«Местные власти будут открывать для отдыха отдельные локации, которые будут проверяться. Однако туристов, скорее всего, будет не меньше, чем в предыдущие годы, потому что для внутреннего туризма Одесская область — это единственное место, где можно увидеть море», — отметил он.

Плетенчук подчеркнул, что даже на официально открытых пляжах необходимо сохранять бдительность.

Существует риск, что после штормов на берег могут быть выброшены взрывоопасные предметы.

«Следует быть осторожными, потому что, несмотря на то, что локации для отдыха будут проверяться соответствующими службами, это не гарантирует, что во время очередного шторма на побережье не выбросит какое-то очередное минное вооружение или обычную морскую мину. В такой ситуации медлить не стоит», — предостерег он.

В случае обнаружения подозрительных объектов украинцам советуют немедленно покинуть место и сообщить об этом соответствующим службам. Пребывание рядом со взрывоопасными предметами крайне опасно.

«Мы присутствовали, например, при ликвидации лишь остатков одной из таких бомб, которые сбрасывали россияне, и эффект был впечатляющим, скажу честно, поэтому с такими вещами шутить не стоит», — добавил Плетенчук.

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Одесса

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