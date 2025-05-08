На Львовщине микроавтобус съехал в кювет и перевернулся – среди пострадавших иностранцы

На Львовщине микроавтобус с иностранцами слетел в кювет и перевернулся — две женщины госпитализированы, полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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7 мая около 11:00 на автодороге «Львов–Самбор–Ужгород» неподалеку от села Борыня Самборского района произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 24-летний иностранный водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter 3100 не справился с управлением, съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось. Об этом сообщили в полиции.

В результате аварии пострадали две пассажирки — иностранки в возрасте 39 и 40 лет. Обе были госпитализированы с телесными повреждениями.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает до трёх лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трёх лет.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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