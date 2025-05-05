На Рівненщині начальника ТЦК, який заявив, що не пустить свого сина служити, понизили на посаді і відправили на фронт

Юрій Ковалюк в інтерв’ю розкритикував мобілізаційну систему та відмовляв молодь від служби, після чого його призначили заступником командира бригади на передовій.

Фото з Facebook Другого відділу Дубенського районного ТЦК та СП

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Начальника Другого відділу Дубенського районного ТЦК та СП у місті Радивилів Юрія Ковалюка звільнили з посади і призначили заступником командира військової частини А 4728, яка входить до 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, після чого відправили на фронт.

Це сталося після його публічних висловлювань в інтерв’ю про те, що він відмовляє молодь від «м’ясних бригад» і не дозволить 22-річному сину потрапити в армію. Про це повідомив сайт «4 влада», який займається журналістськими розслідуваннями.

В опублікованому на «4 владі» інтервʼю Юрій Ковалюк заявив, що не вважає роботу в ТЦК своєю справою та, якби не стан здоров’я, хотів би перейти на посаду заступника командира бригади. Він також прокоментував ситуацію в армії: «Нині важливий мобілізаційний ресурс. Якщо «не положив людей» — знімають з посади. Положив — отримуєш значка Богдана Хмельницького».

За словами Ковалюка, його донька працює в Рівненському ТЦК, а 22-річний син цього року закінчив Львівський торгово-економічний університет, і він не пустить його в армію. Також він заявив, що відмовляє молодих людей від контракту 18–24 (йдеться про однорічну службу за контрактом для людей віком від 18 до 24 років, під час якої виплачують 1 млн грн і зарплату) через високі ризики для життя: «Тоді їх очікує служба в «м’ясних бригадах», де живучість дуже низька».

«Сама система така, розумієте. Її треба міняти. 2025-й рік показав: всі патріоти пішли, а їх фактично тупими діями знищили. Зараз патріотів вже нема», – додав начальник ТЦК.

Наступного дня після публікації інтерв’ю Рівненський обласний ТЦК та СП повідомив, що Юрій Ковалюк самостійно висловив оціночні судження щодо мобілізації та морального стану військовослужбовців.

«Юрій Ковалюк з власної ініціативи оприлюднив оціночні судження щодо мобілізаційних заходів, моральної втоми особового складу та нібито халатного ставлення до людського ресурсу у Збройних Силах України. Зазначені заяви, зроблені на четвертому році повномасштабної війни, не сприяють зміцненню обороноздатності держави. Ймовірно, на роздуми Юрія Ковалюка могли вплинути особисті обставини або втома від служби», – йдеться у повідомленні.

Через три дні після цього, згідно з наказом командувача військ оперативного командування «Захід», Ковалюка звільнили з посади начальника ТЦК та призначили заступником командира військової частини А 4728, яка входить до складу 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Після цього відправили на фронт.

19 квітня підполковник написав на своїй сторінці у Facebook: «Як хтось хоче полити мене лайном, я доповідаю – мене понизили на посаді, я під Краматорськом».

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