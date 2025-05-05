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На Рівненщині начальника ТЦК, який заявив, що не пустить свого сина служити, понизили на посаді і відправили на фронт

12:17, 5 травня 2025
Юрій Ковалюк в інтерв’ю розкритикував мобілізаційну систему та відмовляв молодь від служби, після чого його призначили заступником командира бригади на передовій.
На Рівненщині начальника ТЦК, який заявив, що не пустить свого сина служити, понизили на посаді і відправили на фронт
Фото з Facebook Другого відділу Дубенського районного ТЦК та СП
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Начальника Другого відділу Дубенського районного ТЦК та СП у місті Радивилів Юрія Ковалюка звільнили з посади і призначили заступником командира військової частини А 4728, яка входить до 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, після чого відправили на фронт.

Це сталося після його публічних висловлювань в інтерв’ю про те, що він відмовляє молодь від «м’ясних бригад» і не дозволить 22-річному сину потрапити в армію. Про це повідомив сайт «4 влада», який займається журналістськими розслідуваннями.

В опублікованому на «4 владі» інтервʼю Юрій Ковалюк заявив, що не вважає роботу в ТЦК своєю справою та, якби не стан здоров’я, хотів би перейти на посаду заступника командира бригади. Він також прокоментував ситуацію в армії: «Нині важливий мобілізаційний ресурс. Якщо «не положив людей» — знімають з посади. Положив — отримуєш значка Богдана Хмельницького».

За словами Ковалюка, його донька працює в Рівненському ТЦК, а 22-річний син цього року закінчив Львівський торгово-економічний університет, і він не пустить його в армію. Також він заявив, що відмовляє молодих людей від контракту 18–24 (йдеться про однорічну службу за контрактом для людей віком від 18 до 24 років, під час якої виплачують 1 млн грн і зарплату) через високі ризики для життя: «Тоді їх очікує служба в «м’ясних бригадах», де живучість дуже низька».

«Сама система така, розумієте. Її треба міняти. 2025-й рік показав: всі патріоти пішли, а їх фактично тупими діями знищили. Зараз патріотів вже нема», – додав начальник ТЦК.

Наступного дня після публікації інтерв’ю Рівненський обласний ТЦК та СП повідомив, що Юрій Ковалюк самостійно висловив оціночні судження щодо мобілізації та морального стану військовослужбовців.

«Юрій Ковалюк з власної ініціативи оприлюднив оціночні судження щодо мобілізаційних заходів, моральної втоми особового складу та нібито халатного ставлення до людського ресурсу у Збройних Силах України. Зазначені заяви, зроблені на четвертому році повномасштабної війни, не сприяють зміцненню обороноздатності держави. Ймовірно, на роздуми Юрія Ковалюка могли вплинути особисті обставини або втома від служби», – йдеться у повідомленні.

Через три дні після цього, згідно з наказом командувача військ оперативного командування «Захід», Ковалюка звільнили з посади начальника ТЦК та призначили заступником командира військової частини А 4728, яка входить до складу 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Після цього відправили на фронт.

19 квітня підполковник написав на своїй сторінці у Facebook: «Як хтось хоче полити мене лайном, я доповідаю – мене понизили на посаді, я під Краматорськом».

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ЗСУ армія ТЦК мобілізація військова служба

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