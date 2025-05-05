В Ровенской области начальника ТЦК, заявившего, что не отпустит своего сына на службу, понизили в должности и отправили на фронт

Юрий Ковалюк в интервью раскритиковал мобилизационную систему и отказывал молодежь от службы, после чего был назначен заместителем командира бригады на передовой.

Фото с Facebook Второго отдела Дубенского районного ТЦК и СП

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Начальника Второго отдела Дубенского районного ТЦК и СП в городе Радивилов Юрия Ковалюка уволили с должности и назначили заместителем командира воинской части А 4728, которая входит в состав 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады, после чего отправили на фронт.

Это произошло после его публичных высказываний в интервью о том, что он отговаривает молодежь от службы в так называемых «мясных бригадах» и не допустит, чтобы его 22-летний сын попал в армию. Об этом сообщил сайт «4 влада», занимающийся журналистскими расследованиями.

В опубликованном на «4 владе» интервью Юрий Ковалюк заявил, что не считает работу в ТЦК своим делом и, если бы не состояние здоровья, хотел бы перейти на должность заместителя командира бригады. Также он прокомментировал ситуацию в армии: «Сейчас важен мобилизационный ресурс. Если “не положил людей” — снимают с должности. Положил — получаешь значок Богдана Хмельницкого».

По словам Ковалюка, его дочь работает в Ровенском ТЦК, а 22-летний сын в этом году окончил Львовский торгово-экономический университет, и он не позволит ему идти в армию. Он также отметил, что отговаривает молодых людей от участия в контрактной службе 18–24 (имеется в виду годичный контракт для граждан от 18 до 24 лет с выплатой 1 млн грн и зарплаты), поскольку это связано с высокими рисками: «Тогда их ждет служба в “мясных бригадах”, где живучесть очень низкая».

«Сама система такая, понимаете. Ее нужно менять. 2025 год показал: все патриоты ушли, а их фактически тупыми действиями уничтожили. Сейчас патриотов уже нет», – добавил начальник ТЦК.

На следующий день после публикации интервью Ровенский областной ТЦК и СП сообщил, что Юрий Ковалюк по собственной инициативе выразил оценочные суждения по поводу мобилизации и морального состояния военнослужащих.

«Юрий Ковалюк по собственной инициативе озвучил оценочные суждения относительно мобилизационных мероприятий, моральной усталости личного состава и якобы халатного отношения к человеческому ресурсу в Вооруженных силах Украины. Эти заявления, сделанные на четвертом году полномасштабной войны, не способствуют укреплению обороноспособности государства. Вероятно, на размышления Юрия Ковалюка могли повлиять личные обстоятельства или усталость от службы», – говорится в сообщении.

Через три дня после этого, согласно приказу командующего войсками оперативного командования «Запад», Ковалюка уволили с должности начальника ТЦК и назначили заместителем командира части А 4728, входящей в состав 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады. После этого он был направлен на фронт.

19 апреля подполковник написал на своей странице в Facebook: «Если кто-то хочет облить меня грязью — докладываю: меня понизили в должности, я под Краматорском».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.