В Хмельницкой области мужчина хотел вернуть жену пикантными видеозаписями — теперь ему грозит до 7 лет тюрьмы

Мужчина шантажировал женщину интимным видео.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хмельницкой области будут судить 48-летнего мужчину за изготовление и распространение видео интимного характера. Об этом сообщает областная прокуратура.

Следователи выяснили, что супруг еще во время брака снимал интимные видео с женой без ее согласия на распространение. После того, как женщина решила прекратить отношения, он начал угрожать, что пришлет видео ее родным и знакомым.

Когда шантаж не возымел действия, обвиняемый таки совершил угрозу и из мести разослал запись.

Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.