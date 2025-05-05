На Хмельнитчине судили мужчину, который жаловался на здоровье, отказывался от мобилизации из-за страха за жизнь

Мужчина попросил отсрочку из-за личных дел, но не получил ее, очередной вызов в ТЦК объяснил страхом за свою жизнь.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хмельницкой области мужчину приговорили к трем годам тюрьмы за отказ от мобилизации. Соответствующее решение принял Волочиский районный суд.

По материалам суда по делу № 671/1304/24, мужчина прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), которая признала его годным к военной службе. В тот же день ему пытались вручить повестку, но он отказался ее брать. На суде обвиняемый частично признал вину, заявив, что его якобы принудительно доставили в ТЦК в Волочиске неизвестные лица в форме. По его словам, он просил отсрочку на неделю, чтобы решить личные дела, но получил грубый отказ. Мужчина также утверждал, что вызвал полицию, однако правоохранители не приняли его заявление о похищении. После прохождения ВВК в Хмельницком, где его признали здоровым, несмотря на жалобы на болезни и проблемы со слухом, ему снова пытались вручить повестку, но он отказался. 20 января 2024 года мужчина не явился в ТЦК, объясняя это страхом за свою жизнь.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва по мобилизации) и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.