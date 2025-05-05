В Николаеве задержан российский информатор, готовивший удары по городу «в обход» ПВО, — СБУ

Основными целями врага были места наибольшего скопления личного состава и военной техники Вооруженных сил Украины.

Фото: Служба безопасности Украины

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В Николаеве задержан 31-летний российский информатор, который готовил удары по городу «в обход» украинской противовоздушной обороны. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Основными целями врага были места наибольшего скопления личного состава и военной техники Вооруженных сил Украины.

«Чтобы рашисты могли наносить удары в обход ПВО, он одновременно пытался выявить позиции радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ВСУ, а также маршруты боевого дежурства мобильных огневых групп», — сообщили в СБУ.

Всю дополнительную информацию злоумышленник выспрашивал у своих знакомых — местных жителей — во время бытовых разговоров.

Сотрудники СБУ выявили информатора на начальных этапах его разведывательной деятельности, задокументировали ее и провели меры для обеспечения безопасности оборонных позиций.

На финальном этапе спецоперации контрразведка СБУ задержала фигуранта в его жилище в Николаеве.

«Согласно материалам дела, информатор работал на предателя Сергея Лебедева (псевдоним «Лохматый»), который скрывается в Донецке и сотрудничает сразу с двумя вражескими спецслужбами — фсб и военной разведкой РФ. Всего с начала полномасштабного вторжения СБУ уже разоблачила более 30 информаторов из сети «Лохматого», — рассказали в СБУ.

Во время обыска у задержанного изъяты компьютерная техника и телефон с доказательствами его подрывной деятельности в пользу оккупантов.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о передвижении или размещении ВСУ или других военных формирований, созданных в соответствии с законами Украины, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник взят под стражу без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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