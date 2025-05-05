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У Миколаєві затримали російського інформатора, який готував удари по місту «в обхід» ППО, — СБУ

20:04, 5 травня 2025
Основними цілями ворога були місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки українських військ.
У Миколаєві затримали російського інформатора, який готував удари по місту «в обхід» ППО, — СБУ
Фото: Служба безпеки України
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У Миколаєві затримали 31-річного російського інформатора, який готував удари по місту «в обхід» української протиповітряної оборони. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Основними цілями ворога були місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки українських військ.

«Щоб рашисти могли здійснювати обстріли «в обхід» ППО, він одночасно намагався виявити позиції радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ, а також маршрути бойового чергування мобільних вогневих груп», — зазначили в СБУ.

Усю додаткову інформацію зловмисник випитував у своїх знайомих – місцевих жителів – під час побутових розмов.

Співробітники СБУ викрили зловмисника на початкових етапах його розвідактивності, задокументували її і провели заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

На фінальному етапі спецоперації контррозвідка Служби безпеки затримала фігуранта у його помешканні в Миколаєві.

«За матеріалами справи, інформатор працював на зрадника Сергія Лебедєва (псевдонім «Лохматий»), який переховується у Донецьку і працює одразу на дві ворожі спецслужби: фсб та воєнну розвідку РФ. Загалом з початку повномасштабного вторгнення СБУ викрила вже понад 30 інформаторів із мережі «Лохматого», — розповіли в СБУ.

Під час обшуку у затриманого вилучено комп’ютерну техніку і телефон із доказами його підривної діяльності на користь окупантів.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисника взято під варту без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми.

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СБУ Миколаїв

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