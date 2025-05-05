Під час виборів у Румунії російські хакери атакувала сайти влади та кандидатів

Хакери DDOSIA вдарили по важливих вебресурсах Румунії.

Фото: politico

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У день першого туру президентських виборів у Румунії, російська хакерська група DDOSIA (NoName057) здійснила кібератаки на декілька важливих вебсайтів. Серед атакованих ресурсів були сайти Конституційного суду Румунії, головного урядового порталу, а також Міністерства закордонних справ країни. Про це повідомляє Politico.

Крім того, хакери спрямували свої зусилля на вебсайти чотирьох кандидатів у президенти, серед яких — Крін Антонеску, підтримуваний владними партіями Румунії, та незалежний кандидат, мер Бухареста Нікушор Дан.

Після атаки хакерська група взяла на себе відповідальність через свій Telegram-канал, перерахувавши всі ресурси, на які було здійснено напад.

Національне управління кібербезпеки Румунії повідомило, що атаковані сайти були відновлені до 14:00 за місцевим часом того ж дня.

Варто зазначити, що кібератака сталася в день, коли в країні проходив перший тур повторних президентських виборів, які були відкладені минулого року після звинувачень проти переможця першого туру, ультранаціоналіста Келіна Джорджеску, в незаконній агітації та можливому впливі Росії.

Також розсекречені документи румунської розвідки вказують на те, що в день виборів у листопаді минулого року на ІТ-систему румунського виборчкому було здійснено понад 85 000 кібератак.

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