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Во время выборов в Румынии российские хакеры атаковали сайты власти и кандидатов

13:27, 5 мая 2025
Хакеры DDOSIA ударили по важным вебресурсам Румынии.
Во время выборов в Румынии российские хакеры атаковали сайты власти и кандидатов
Фото: politico
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В день первого тура президентских выборов в Румынии, российская хакерская группа DDOSIA (NoName057) осуществила кибератаки на несколько важных веб-сайтов. Среди атакованных ресурсов были сайты Конституционного суда Румынии, главного правительственного портала, а также Министерства иностранных дел страны. Об этом сообщает Politico.

Кроме того, хакеры направили свои усилия на веб-сайты четырех кандидатов в президенты, среди которых - Крин Антонеску, поддерживаемый правящими партиями Румынии, и независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан.

После атаки хакерская группа взяла на себя ответственность через свой Telegram-канал, перечислив все ресурсы, на которые было совершено нападение.

Национальное управление кибербезопасности Румынии сообщило, что атакованные сайты были восстановлены до 14:00 по местному времени того же дня.

Стоит отметить, что кибератака произошла в день, когда в стране проходил первый тур повторных президентских выборов, которые были отложены в прошлом году после обвинений против победителя первого тура, ультранационалиста Келина Джорджеску, в незаконной агитации и возможном влиянии России.

Также рассекреченные документы румынской разведки указывают на то, что в день выборов в ноябре прошлого года на ИТ-систему румынского избиркома было совершено более 85 000 кибератак.

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Румыния хакер

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