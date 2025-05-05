Во время выборов в Румынии российские хакеры атаковали сайты власти и кандидатов

Хакеры DDOSIA ударили по важным вебресурсам Румынии.

Фото: politico

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В день первого тура президентских выборов в Румынии, российская хакерская группа DDOSIA (NoName057) осуществила кибератаки на несколько важных веб-сайтов. Среди атакованных ресурсов были сайты Конституционного суда Румынии, главного правительственного портала, а также Министерства иностранных дел страны. Об этом сообщает Politico.

Кроме того, хакеры направили свои усилия на веб-сайты четырех кандидатов в президенты, среди которых - Крин Антонеску, поддерживаемый правящими партиями Румынии, и независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан.

После атаки хакерская группа взяла на себя ответственность через свой Telegram-канал, перечислив все ресурсы, на которые было совершено нападение.

Национальное управление кибербезопасности Румынии сообщило, что атакованные сайты были восстановлены до 14:00 по местному времени того же дня.

Стоит отметить, что кибератака произошла в день, когда в стране проходил первый тур повторных президентских выборов, которые были отложены в прошлом году после обвинений против победителя первого тура, ультранационалиста Келина Джорджеску, в незаконной агитации и возможном влиянии России.

Также рассекреченные документы румынской разведки указывают на то, что в день выборов в ноябре прошлого года на ИТ-систему румынского избиркома было совершено более 85 000 кибератак.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.