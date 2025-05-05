ВАКС взял под стражу экс-заместителя руководителя Офиса Президента Андрея Смирнова

Бывшего заместителя руководителя Офиса Президента Украины Андрея Смирнова взяли под стражу в зале суда с альтернативой залога в 18 млн грн.

Фото: Forbes

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Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения экс-заместителю руководителя Офиса Президента Андрею Смирнову.

Как сообщает TI Ukraine, Андрея Смирнова взяли под стражу в зале суда с альтернативой залога в 18 млн грн.

Напоминаем, 16 апреля НАБУ и САП заявили, что объявили еще одно подозрение Андрею Смирнову, который занимал должность заместителя руководителя Офиса Президента Украины в 2019-2024 годах, по ч. 1 ст. 368-5, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 368 УК.

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