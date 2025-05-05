Совершая пересечение государственной границы, лицо дает согласие на возможность проведения личного досмотра – Верховный Суд

Адвокат указывал, что протокол личного досмотра нельзя использовать, поскольку он составлен без письменного решения руководителя таможенного органа, протокол задержания и обыска обвиняемого не оформлялся, предметы изъяты в помещении таможни при отсутствии предварительного согласия должностных лиц и без постановления следственного судьи.

Фото: loda.gov.ua

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Личный досмотр как форма таможенного контроля не тождествен обыску лица в понимании УПК. Совершая пересечение государственной границы, лицо дает согласие на предусмотренные законом ограничения его прав и выполнение обязанностей, связанных со специальным правовым режимом пограничного и таможенного контроля, которые предусматривают, в частности, возможность проведения личного досмотра.

Протокол личного досмотра, составленный в соответствии с Таможенным кодексом и Законом «О пограничном контроле», является надлежащим источником доказательств в уголовном производстве. На это указал Кассационный уголовный суд в постановлении от 13 марта 2025 года по делу №138/1081/23.

Обстоятельства дела

Местный суд признал виновным и осудил лицо по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305 УК; ч. 2 ст. 309 УК. Апелляционный суд отменил приговор суда первой инстанции и вынес новый, которым признал виновным и осудил лицо по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305 УК; ч. 2 ст. 307 УК.

В кассационной жалобе защитник утверждает, что протокол личного досмотра нельзя использовать, поскольку он составлен в порядке ст. 340 Таможенного кодекса Украины без письменного решения руководителя таможенного органа.

Считает, что вопреки ч. 3 ст. 208 УПК протокол задержания и обыска обвиняемого не оформлялся, предметы изъяты в помещении таможни при отсутствии предварительного согласия должностных лиц и без постановления следственного судьи.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд оставил без изменений приговор апелляционного суда.

В обоснование позиции КУС указал, что согласно ч. 1 ст. 340 Таможенного кодекса Украины личный досмотр как исключительная форма таможенного контроля проводится по письменному решению руководителя таможенного органа или его заместителя, если есть достаточные основания полагать, что гражданин, следующий через таможенную границу Украины или находящийся в зоне таможенного контроля либо в транзитной зоне международного аэропорта, скрывает предметы контрабанды или товары, которые являются непосредственными предметами нарушения таможенных правил либо запрещены для ввоза в Украину, вывоза из Украины или транзита через ее территорию.

Как усматривается из материалов дела, личный досмотр обвиняемого был проведен в соответствии с положениями указанной нормы по решению заместителя начальника таможенного поста с участием понятых и переводчика. Протокол подписан обвиняемым без каких-либо замечаний.

Личный досмотр обвиняемого проводился по процедуре, предусмотренной Законом №1710-VI «О пограничном контроле» и Таможенным кодексом, по результатам досмотра составлен протокол, который является документом (ст. 99 УПК) и в силу ч. 2 ст. 84 УПК источником доказательств.

Личный досмотр как форма таможенного контроля не тождествен обыску лица в понимании УПК.

Лицо, пересекающее государственную границу, осознанно и добровольно подчиняется специальному правовому режиму пограничного и таможенного контроля и самим фактом совершения пересечения государственной границы дает согласие на предусмотренные законом ограничения его прав и выполнение обязанностей, связанных со специальным правовым режимом, присущим пересечению государственной границы.

Войдя на территорию пограничного контрольного пункта, обвиняемый фактически своими действиями подтвердил добровольное согласие на применение к нему правил специального правового режима, которые предусматривали, в частности, возможность проведения личного досмотра. После обнаружения у обвиняемого скрытых предметов следователь провел осмотр места происшествия, в ходе которого обязательное участие защитника и переводчика законом (ч. 3 ст. 237 УПК) не предусмотрено.

Осмотр места происшествия проводился в определенной специальной комнате таможенного поста на основании сообщения работников таможни, что означает согласование таможенным органом использования своих помещений для проведения необходимых предусмотренных действий. В дальнейшем был привлечен защитник, и обвиняемый был задержан. Имеющийся в деле протокол задержания лица соответствует ст. 104, ч. 5 ст. 208 УПК.

Автор: Наталя Мамченко

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