ВАКС взяв під варту екс-заступника керівника Офісу Президента Андрія Смирнова

Колишнього заступника керівника Офісу Президента України Андрія Смирнова взяли під варту в залі суду з альтернативою застави 18 млн грн.

Фото: Forbes

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Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід екс-заступнику керівника Офісу Президента Андрію Смирнову.

Як повідомляє TI Ukraine, Андрія Смирнова взяли під варту в залі суду з альтернативою застави 18 млн грн.

Нагадаємо, 16 квітня НАБУ і САП заявили, що оголосили ще одну підозру Андрію Смирнову, який займав посаду заступника керівника Офісу Президента України у 2019-2024 роках, за ч. 1 ст. 368-5, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 368 КК.

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