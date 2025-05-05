На Хмельниччині cудили чоловіка, який скаржився на здоров’я, відмовлявся від мобілізації через страх за життя

Чоловік попросив відстрочку через особисті справи, але не отримав її, черговий виклик до ТЦК пояснив страхом за своє життя.

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У Хмельницькій області чоловіка засудили до трьох років в’язниці за відмову від мобілізації. Відповідне рішення ухвалив Волочиський районний суд.

За матеріалами суду у справі № 671/1304/24, чоловік пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до військової служби. Того ж дня йому намагалися вручити повістку, але він відмовився її брати. На суді обвинувачений частково визнав провину, заявивши, що його нібито примусово доставили до ТЦК у Волочиську невідомі особи у формі. За його словами, він просив відстрочку на тиждень, щоб вирішити особисті справи, але отримав грубу відмову. Чоловік також стверджував, що викликав поліцію, однак правоохоронці не прийняли його заяву про викрадення. Після проходження ВЛК у Хмельницькому, де його визнали здоровим, попри скарги на хвороби та проблеми зі слухом, йому знову намагалися вручити повістку, але він відмовився. 20 січня 2024 року чоловік не з’явився до ТЦК, пояснюючи це страхом за своє життя.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову за мобілізацією) та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

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