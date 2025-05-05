На Хмельниччині чоловік хотів повернути дружину пікантними відеозаписами — тепер йому загрожує до 7 років ув’язнення

Чоловік шантажував жінку інтимним відео.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Хмельниччині судитимуть 48-річного чоловіка за виготовлення та поширення відео інтимного характеру. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Слідчі з’ясували, що чоловік ще під час шлюбу знімав інтимні відео з дружиною без її згоди на поширення. Після того як жінка вирішила припинити стосунки, він почав погрожувати, що надішле відео її рідним і знайомим.

Коли шантаж не подіяв, обвинувачений таки здійснив погрозу та з помсти розіслав запис.

Тепер йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.