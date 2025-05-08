Создавал условия для уклонения от мобилизации — бывшему начальнику Ровненского районного ТЦК сообщили о подозрении

Незаконную помощь от бывшего начальника Ровненского районного ТЦК получили более полусотни человек.

Фото: dbr.gov.ua

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Государственное бюро расследований сообщило о новом подозрении бывшему руководителю Ровненского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом информирует официальный сайт ТЦК.

По данным следствия, должностное лицо создавало условия для уклонения от мобилизации отдельными военнообязанными. Он обеспечивал, чтобы в отношении таких лиц не проводились проверки и их не привлекали к ответственности за уклонение от службы.

Предварительно установлено, что незаконную помощь получили более полусотни человек.

В настоящее время фигурант уволен с должности и подозревается в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

В ГБР напомнили, что в 2024 году этого должностного лица вместе с руководителем Ровненского областного ТЦК и СП разоблачили в избиении подчиненного бейсбольной битой. У бывшего начальника районного ТЦК также были обнаружены наркотики. Это дело уже находится на рассмотрении в суде. Руководитель областного ТЦК также подозревается в препятствовании деятельности Вооруженных Сил Украины, в частности в умышленном содействии уклонению граждан от мобилизации во время военного положения.

Ранее в Ровенской области начальника ТЦК, заявившего, что не отпустит своего сына на службу, понизили в должности и отправили на фронт.

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