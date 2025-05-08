Британия ужесточает языковые требования для мигрантов: без свободного английского — без визы

Ожидается, что новым требованием станет владение английским на уровне B2.

Фото: unsplash

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Правительство Великобритании готовит ужесточение требований к мигрантам: отныне необходимо будет продемонстрировать более высокий уровень владения английским языком. Об этом сообщает The Times.

Соответствующая иммиграционная реформа направлена на улучшение интеграции иностранцев в британское общество.

Официальный документ с новыми правилами — так называемая «белая книга по иммиграции» — будет опубликован в начале следующей недели.

В настоящее время требования к знанию английского языка соответствуют уровню GCSE как иностранного — то есть базовому уровню, который позволяет понимать общие темы на работе, в учёбе или быту, а также составлять простые тексты на знакомые темы.

Однако правительство считает, что этого недостаточно для полноценной интеграции, и планирует повысить стандарт.

Ожидается, что новым требованием станет владение английским на уровне B2. Этот уровень предполагает, что человек должен уметь свободно и спонтанно выражаться без заметного подбора слов и говорить по-английски «гибко и эффективно для социальных, академических и профессиональных целей».

От мигрантов будут требовать умения выражаться чёткими, хорошо структурированными предложениями и достаточно легко оперировать текстами на сложные темы.

Новые нормы будут касаться всех, кто подаёт заявление на рабочую визу. Ожидается также, что претенденты на убежище должны будут соответствовать этим стандартам через пять лет, чтобы получить право на постоянное проживание.

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