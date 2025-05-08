Зима у травні — у Карпатах випав сніг і вдарив мороз

Рятувальники рекомендують громадянам утриматися від походів на період ускладнення погодних умов.

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У Карпатах 8 травня засніжило. На горі Піп Іван хмарно та вже випало 2 сантиметри снігу. Про це повідомила пресслужба ДСНС

«На горі Піп Іван сьогодні хмарно, туман, видимість обмежена. Штиль. Температура повітря мінус 2° С», - сказано у повідомленні.

Рятувальники рекомендують громадянам утриматися від походів на період ускладнення погодних умов.

«Вирушаючи в гори, стежте за оновленнями прогнозу погоди та обов'язково завантажте застосунок «Порятунок у горах», - додали у ДСНС.

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