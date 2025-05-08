У Британії жінка отримала майже 30 тисяч фунтів компенсації, бо на роботі її порівняли з Дартом Вейдером

Працівниця отримала компенсацію за те, що колега пройшла за неї жартівливий тест з «Зоряних війн» і публічно заявила, що має такий самий тип особистості, як у Дарта Вейдера.

Фото: unsplash

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У Великій Британії працівниця отримала майже 30 тисяч фунтів компенсації після того, як її колега порівняла її з культовим лиходієм із «Зоряних війн» — Дартом Вейдером. Про це повідомляє The Guardian.

Інцидент стався під час командної вправи на роботі й був визнаний трибуналом як «шкідливий вплив у робочому середовищі».

Так, у серпні 2021 року в команді Національної служби здоров’я (NHS), де працювала Лорна Рук, проводили тімбілдинг — працівники проходили жартівливий онлайн-тест у стилі Star Wars, заснований на психологічній типології Майєрс-Бріґґс (MBTI). Він розподіляє людей на 16 типів особистості.

Лорна не брала участі у вправі, бо відлучилася на телефонну розмову. Її колега самовільно заповнила тест за неї, а потім оголосила всім, що за результатом Лорна потрапляє в ту ж категорію, що й Дарт Вейдер — персонаж, який в кіносазі символізує жорстокість, контроль та використання «темного боку Сили».

Після такого порівняння Рук заявила, що почала відчувати себе непопулярною серед колег, а сам інцидент вплинув на її емоційний стан. У вересні того ж року вона звільнилась.

Суд визнав, що хоча саме порівняння з Дартом Вейдером не стало прямою причиною звільнення, воно було «принизливим» і мало негативний психологічний вплив. Суддя Кетрін Рамсден зазначила:

«Дарт Вейдер — один із найвідоміших лиходіїв у популярній культурі, і порівняння з ним може бути образливим».

Трудовий трибунал у Кройдоні визнав, що Лорна Рук зазнала шкоди в робочому середовищі (це юридичне поняття у британському законодавстві — detriment). Суд присудив їй £28 989 компенсації.

Цей випадок став прецедентом для трудових спорів у Великій Британії: навіть жартівливі дії колег можуть мати серйозні наслідки, якщо вони завдають моральної шкоди або створюють неприємну атмосферу на роботі.

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