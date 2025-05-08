Нового Папу Римського не обрали з другої спроби

Вибори Папи Римського знову провалилися.

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Як відомо, 7 травня, конклав не зміг обрати нового Папу Римського з першої спроби.

8 травня відбулося повторне голосування, після якого пішов чорний дим із труби будівлі, де проводися конклав - це сигнал того, що 133 учасники голосування не досягли необхідного консенсусу, пише Sky News.

Щоб вибори відбулися, кандидат має отримати щонайменше дві третини підтримки.

Зазначається, що дим залишається єдиним публічним свідченням того, що відбувається за зачиненими дверима Папського конклаву.

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