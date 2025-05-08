Суд в Черкасской области вынес приговор 50-летнему мужчине, который отказался от военной службы в тылу

Обвиняемый получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

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В Черкасской области суд наказал 50-летнего мужчину, уклонившегося от мобилизации. Военнообязанному предлагали службу в тылу, однако он отказался. Приговор по делу №704/1346/24 вынес Тальновский районный суд Черкасской области.

В материалах дела указано, что мужчина в сентябре 2024 года прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к мобилизации. Он получил повестку, но уклонился от прохождения службы.

На суде обвиняемый вину не признал. По его словам, он «считает себя непригодным из-за ряда хронических заболеваний». Однако заключение ВВК он не оспаривал.

В Территориальном центре комплектования подчеркнули, что подсудимому более 50 лет, и он должен был быть направлен в учебный центр пограничной службы. В дальнейшем житель Черкасской области должен был проходить службу в западных регионах Украины.

Суд проанализировал материалы дела, признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 336 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

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