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Верховная Рада ратифицировала соглашение с США о недрах

14:16, 8 мая 2025
Соглашение с США о недрах ратифицировано парламентом.
Верховная Рада ратифицировала соглашение с США о недрах
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Верховная Рада 8 мая большинством голосов ратифицировала Соглашение о недрах с США.

За соответствующий законопроект 0309 проголосовало 338 депутатов.

Из них голоса дали следующие фракции:
«Слуга народа» — 210 голосов.

«Европейская солидарность» — 23 голоса.

«Батькивщина» — 22 голоса.

«Платформа за жизнь и мир» — 18 голосов.

«Голос» — 12 голосов.

«Восстановление Украины» — 12 голосов.

«Партия «За будущее» — 10 голосов.

«Довира» — 18 голосов.

Голосов «против» или «воздержавшихся» не было.

Детали выполнения соглашения будут в определены в других соглашениях, которые уже не будут требовать ратификации парламента. В частности, в Соглашении об ограниченном партнерстве, которое пока не обнародовано.

Напоминаем, что Комитет Верховной Рады по иностранным делам 7 мая решил пересмотреть решение от 6 мая относительно предоставления рекомендации ратифицировать соглашение с США о недрах. Однако это не влияет на содержание самого соглашения.

Так, была включена пропозиция народного депутата от фракции «Батькивщина» Григория Немыри дополнить законопроект 0309 о ратификации преамбульной частью и соответствующим заявлением, в котором констатируется факт, что на момент голосования депутаты не видели текстов других «технических» соглашений, в которых раскрывается суть механизма реализации соглашения о недрах. Таким образом, они не могут нести ответственность за их содержание.

Следует отметить, что 6 мая Комитет решил добавить тезисы о том, что «любые дополнительные договоренности, необходимые для реализации Соглашения, не могут устанавливать международно-правовые обязательства для Украины, которые не предусмотрены им и не соответствуют Конституции Украины и национальным интересам Украины».

Кроме того, Комитет 8 мая уточнил постановляющую часть, добавив, что «это Соглашение действует на всей территории Украины в пределах ее международно признанной государственной границы, включая территориальное море Украины».

Именно в «техническом» Соглашении об ограниченном партнерстве, как писала «Судебно-юридическая газета», будет предусмотрен механизм реализации нормы соглашения о недрах, согласно которой, если после даты вступления в силу Правительство США будет предоставлять Правительству Украины новую военную помощь в любой форме (включая передачу систем вооружений, боеприпасов, технологий или обучение), капитальный вклад партнера от США будет считаться увеличенным на оценочную стоимость такой военной помощи.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины США Украина

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Верховная Рада ратифицировала соглашение с США о недрах

Соглашение с США о недрах ратифицировано парламентом.

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